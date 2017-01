Possibilidade de filiação de Roberto Justus já causa ruídos no PMDB

A possibilidade de Roberto Justus entrar no PMDB para tentar disputar a Presidência da República já causa ruídos no partido. Integrantes da legenda acham que o publicitário pode querer furar a fila interna, atropelando nomes que já se colocam para disputar outros cargos.

NA FILA

Justus, por esse raciocínio, dificilmente conseguiria de fato ser escolhido candidato pelo partido. Poderia então tentar disputar o governo de São Paulo —mas Paulo Skaf, presidente da Fiesp, também é candidato ao cargo, que disputou em 2014. Outra vaga seria a do Senado —destinada, até segunda ordem, a Marta Suplicy.

TODO OUVIDOS

Justus tem estreitado relações com o PMDB, conversando com o partido e até com o publicitário Elsinho Mouco, que cuida da imagem da legenda e é ligado diretamente ao presidente Michel Temer.

