Martinho da Vila reclama de Carnaval padronizado e critica Temer: 'só diz besteira'

O fluminense Martinho da Vila (Isabel) carrega o Carnaval em seu nome e em sua história –são mais de 50 anos desfilando e compondo–, mas anda desanimado com a festa. Para ele, os desfiles ficaram padronizados e as escolas, sem personalidade.

Por isso, não sabe se irá à avenida neste ano. "Pode botar a fantasia de uma escola na outra que dá tudo certo, é igual. Se você vê três desfiles já está bom, é que nem concurso de miss", critica, rindo.

Antes de seguir a conversa com o repórter Bruno Fávero, Martinho pede um copo com gelo e Campari, sua bebida preferida, ao garçom de um hotel na zona leste de São Paulo, perto do Sesc Belenzinho, onde mais tarde fará um show.

Além do álcool, cigarro é a única droga que consome. Percebe, porém, uma crescente rejeição àqueles que compartilham do seu hábito. "Fumar agora é que nem ser comunista antigamente: as pessoas olham feio e falam baixinho 'olha lá o fumante'", diverte-se, enquanto acende o seu. "Maconha pelo menos é uma afirmação política. Cigarro não serve para nada", diz.

O cantor foi um que se engajou na oposição ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele sustenta que a deposição foi ilegal e diz que não vê chances de o país melhorar sob o governo do presidente Michel Temer. "Eu acho engraçado que o Temer fala pouco e fala devagar, calculado... e só diz besteira! Como é que pode?"

Militante do movimento negro, ele considera a inclusão racial a mais importante conquista dos anos PT. Apesar de "não gostar nem nunca ter gostado" do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), elogia a nomeação de uma negra, Nilcemar Nogueira, para a secretaria de Cultura.

Observado pela mulher, Cléo Ferreira, 45, e pela filha Alegria, 17, Martinho reflete sobre a influência dessa e de outras militâncias em sua obra. Para ele, "artista tem que fazer arte" e não compor "pensando em política".

"A música sempre foi usada nas transformações do mundo, mas não sobrevive se é panfletária. As músicas do Chico [Buarque], por exemplo, serviram à luta contra a ditadura, mas não foram feitas só para isso. A questão [da ditadura] transpareceu naturalmente na obra porque era algo presente na vida dele."

Da mesma forma, acredita, emergem da sua obra questões que o preocupam: racismo, intolerância religiosa, os papéis do homem e da mulher. Mas nada premeditado. "Escrevo sobre o que está à minha volta", diz o cantor, que mora com a família na Barra da Tijuca.

Quando quer descanso, ele se refugia numa fazenda em Duas Barras, a 180 quilômetros do Rio. A propriedade é a mesma onde foi criado e hoje também é sede de sua ONG, o Instituto Martinho da Vila. O sonho de recomprar a casa onde cresceu foi realizado no fim da década de 1980.

Prestes a fazer 79 anos, ele se queixa dos hits atuais. "Os grandes sucessos não são mais para ouvir, são para se mexer. Meus discos são para pensar", diz o músico, que começou na Vila Isabel em 1965.

Já passa da hora de sair para o show e Martinho é apressado pelo produtor Fernando Sant'Ana. Ele pede mais uma dose –"só meio copo, para não estragar a garganta"– enquanto termina a conversa.

O cuidado com a voz veio com a idade. Antes, ele não era visto como cantor, mas como um "compositor que também cantava". Agora, fãs pagam o ingresso "porque gostam da sua voz", então tudo precisa estar em ordem. "Nem devia estar falando."

O céu já está escuro quando Martinho chega ao Sesc, 15 minutos antes da hora marcada para começar a tocar, para desespero das produtoras da casa. De calça, camiseta e chinelo, roupa que também usará na apresentação, ele anda calmamente em direção ao camarim para encontrar seus músicos.

No show, ele canta o álbum "1969", lançado no ano do título, que tem hits como "Casa de Bamba" e "Pra Que Dinheiro". Por isso, chamou instrumentistas que tocam com ele há décadas. Já no mais recente "De Bem Com a Vida" (2016), buscou uma "pulsação" diferente e convocou jovens com os quais não havia trabalhado.

Outras coisas não mudam, como o ritual que faz com a banda antes de subir ao palco: cada um pega seu copo de uísque e todos se juntam em uma roda. Com cara séria, um deles então diz que gostaria de dar uma palavra. Num roteiro já conhecido por todos, pigarreia, como que se preparando para um grande discurso, mas repete sempre a mesma frase: "E vamos a um grande show! Sempre!"; riem e bebem. "Vinte e cinco anos trabalhando com ele e ouvindo a mesma a piada antes de todo show. Não aguento mais", brinca Sant'Ana.