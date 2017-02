Maju Coutinho fará pilotos para apresentar Jornal Hoje aos sábados

A jornalista Maju Coutinho, que está à frente do quadro sobre a meteorologia de telejornais da emissora, começará nesta semana a gravar pilotos para apresentar o Jornal Hoje aos sábados. A primeira gravação será nesta terça-feira (7). A ideia é que no futuro ela passe a integrar a equipe que se reveza para cobrir as folgas dos titulares Sandra Annenberg e Evaristo Costa.

CARA NOVA

Atualmente, fazem essa função os jornalistas Fabio William, Zileide Silva, Renata Capucci e Cesar Tralli. Mesmo que seja aprovada nos pilotos, a emissora afirma que Maju seguirá sendo a mulher do tempo na telinha.

