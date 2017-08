A Câmara dos Deputados já faz consultas informais a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre fórmulas de voltar com o financiamento privado de campanha. A ideia é fazer as novas regras por lei, caso seja difícil aprovar emenda à Constituição liberando dinheiro de empresas para candidatos.

TETO

Uma das propostas considera o estabelecimento de tetos para doações. O desafio é convencer os magistrados do STF a não declararem uma nova lei inconstitucional já que a corte decidiu recentemente pela inconstitucionalidade do financiamento privado de campanha.

DIÁLOGO

Os parlamentares envolvidos nas articulações acreditam que alguns ministros tenderiam a aceitar uma proposta como a do financiamento com teto de gastos –entre outros, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Gilmar Mendes.

MURALHA

O financiamento privado, no entanto, segue sofrendo resistências na corte. "A decisão [da volta de dinheiro de empresas nas campanhas] é política, do Congresso", diz, por exemplo, o ministro Luís Roberto Barroso. "Penso, no entanto, que é muito difícil encontrar uma fórmula que não deságue em extorsão, retaliação ou corrupção".

DE CADA UM

Para ele, o melhor seria "baratear as campanhas e mobilizar a cidadania para que as pessoas possam contribuir diretamente para seus candidatos".

MÃOZINHA

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) pegou recentemente uma carona com o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) Guilherme Boulos. Entrou no Fiat Siena vermelho que estava estacionado em frente ao Senado e...o carro não pegou. O jeito foi o senador descer e ajudar a empurrar.

-

Adriano Vizoni/Folhapress

BOLA NA RUA

Depois de se aposentarem das quadras, Janeth, Patrícia Medrado, Magic Paula e Ana Moser passaram a coordenar ONGs que promovem a inclusão social pelo esporte.

*

As instituições fazem parte da Rede Esporte pela Mudança Social, que comemorará dez anos com um dia de atividades gratuitas na avenida Paulista no domingo (27). Na foto, as ex-atletas posam com William de Oliveira, do Instituto Barrichello, atual porta-voz da rede.

-

PRESENTES

A Pinacoteca recebeu a doação de duas obras que estavam à venda na Semana de Arte. A gravura "Che Guevara" (1968), de Antonio Manuel, foi repassada por um doador anônimo. O Bradesco, que patrocina o evento, doou a instalação "Tupi" (2014), de Carmela Gross.

LIMPA

E o Museu de Arte Moderna de São Paulo arrematou o estande completo da Central Galeria -uma instalação do artista Ridyas (José Ricardo Dias) apresentada na 14ª Bienal de São Paulo, em 1977.

BORRACHA

A equipe da vereadora Sâmia Bomfim (PSOL-SP) começou um mutirão para mudar nomes de vias que homenageiam figuras "associadas à violação dos direitos humanos". O primeiro projeto apresentado à Câmara Municipal propõe a troca do nome da rua Barão de Joatinga, na Vila Buarque, por Dandara de Palmares. O barão foi um fazendeiro dono de escravos, e Dandara era líder de um quilombo.

RECEITA CERTA

O secretário estadual da Saúde, David Uip, acompanhado da mulher, Maria Teresa, foi homenageado na quinta (17). O reitor da USP, Marco Antonio Zago, os professores de medicina Ronaldo Laranjeira, da Unifesp, e Marcos Boulos, da USP, foram ao evento, no Buffet França. O secretário municipal Wilson Pollara e o diretor do Hospital São Paulo José Roberto Ferraro passaram por lá.

CURTO-CIRCUITO

A gravurista Cris Rocha apresenta neste sábado (19) sua primeira exposição individual. Às 12h, na Arteedições Galeria.

Izabel Padovani e Ronaldo Saggiorato apresentam neste sábado o show "Aquelas Coisas Todas". Às 20h, no Itaú Cultural.

Estreia neste sábado o documentário "E Agora? O Tráfico de Animais Silvestres no Brasil". Às 19h30, na Unibes Cultural