Santana foi marqueteiro das principais campanhas do PT, como as que elegeram Lula presidente em 2006 e Dilma Rousseff em 2010.

O tumor foi descoberto no início, durante um check-up feito pelo marqueteiro, e é considerado pouco agressivo.

Ele está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O jornalista João Santana foi operado hoje de um câncer no estômago.

Publicidade

[an error occurred while processing this directive]