Mega-assalto paralisa cidade no interior de SP; 2 suspeitos são mortos

Um grupo fortemente armado invadiu o estacionamento de um hipermercado na tarde desta quinta-feira (22) em São José do Rio Preto (a 438 km de São Paulo), para roubar um carro forte que abastecia caixas eletrônicos do local. Houve troca de tiros com a polícia, dois bandidos morreram e dois policiais foram baleados.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o grupo com cerca de 15 homens armados com fuzis entrou no local por volta do meio dia e rendeu funcionários de uma empresa de valor que abastecia os caixas eletrônicos.

Clientes que estavam no hipermercado viram a ação e chamaram a polícia.

Com a chegada dos policiais, que cercaram a área, os suspeitos reagiram e houve intensa troca de tiros. Dois assaltantes morreram, um ficou ferido e dois se entregaram até o momento. Dois policiais também foram baleados.

Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Base, onde passam por atendimento. Um deles foi baleado na perna e o outro no ombro e não correm risco de morte.

Durante a ação, o grupo fugiu e se escondeu em um shopping que fica a cerca de 500 metros do hipermercado.

Houve pânico, e os clientes do centro de compras tiveram que se esconder nas cozinhas dos restaurantes da praça de alimentação. Todas as lojas abaixaram as portas e o local segue fechado.

Simultaneamente as essas ações começaram a ocorrer arrastões a motoristas e lojistas na avenida Bady Bassitt, uma das principais da cidade, e também na área central. Com medo os lojistas também fecharam suas lojas.

Até um hospital foi vítima dos assaltantes. Eles tentaram roubar um caixa eletrônico instalado no local, mas não conseguiram. Por precaução o hospital cancelou os atendimentos desta tarde.

Polícias militar, civil, rodoviária e federal seguem fazendo buscas para tentar identificar mais integrantes da quadrilha.