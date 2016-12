Estradas de SP devem ter tráfego intenso após as 14h; veja os horários

Publicidade

O domingo de Natal deve ter trânsito intenso nas rodovias de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual dos Transportes, o pico de viagens de retorno à capital deve acontecer entre 14h e 0h.

Estima-se que mais de 5 milhões de carros tenham deixado São Paulo com destino às praias do litoral paulista e às cidades do interior. A expectativa é inferior aos 6,7 milhões de veículos que deixaram a capital em 2015.

Para quem ficou na capital, a previsão do tempo para este domingo é de sol com algumas nuvens, e rápidas pancadas de chuva durante o dia e à noite. A temperatura máxima pode chegar a 31ºC, com mínima de 20ºC.

Uma opção para o começo do dia é aproveitar os parques da cidade, que funcionarão com horários diferenciados (confira abaixo). No litoral, até terça-feira (27) podem ocorrer pancadas de chuva, mas a previsão é de tempo quente, com máximas superiores a 30ºC.

PREVISÃO DO TEMPO -

ANO NOVO

O movimento nas estradas paulistas deve ser ainda mais intenso nos próximos dias, com as viagens para comemoração do Réveillon, no próximo fim de semana.

A partir desta segunda (26), por exemplo, a concessionária Ecovias –que administra o sistema Anchieta-Imigrantes–, implanta a Operação Descida, na qual sete faixas operarão no sentido litoral sul e somente três no sentido São Paulo.

A concessionária espera que até 700 mil carros passem pelas rodovias em direção ao litoral no Ano Novo, mais do que os 440 mil estimados para o Natal.

Piores horários para viajar -

Natal - Abre e fecha