Bancos, Poupatempo e Detran abrem neste ano só até esta quinta-feira

Esta quinta-feira (29), é o último dia do ano em que os bancos estarão abertos para atendimento ao público. Na sexta (30), as agências ficarão fechadas devido ao feriado de Ano Novo.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as contas que vencem nos dias em que as agências bancárias estarão fechadas poderão ser pagas na próxima segunda-feira (2)–quando as agências vão reabrir ao público– sem ter que pagar multa ou juros. Os caixas eletrônicos, no entanto, estarão funcionando normalmente durante o feriado de Ano Novo.

Os clientes também poderão fazer operações pela internet, aplicativo no celular, telefone ou até mesmo nos correspondentes bancários, como as casas lotéricas e das redes de supermercados.

Para quem precisa resolver problemas como tirar a segunda via ou originais dos documentos os postos do Poupatempo estarão funcionando normalmente. O mesmo ocorre com os postos do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Mas atenção, em ambos os casos, esses locais abrem nesta quinta, mas permanecem fechados na sexta.

Para quem passar o feriado de Ano Novo fora da capital, a orientação é ficar atento aos horários de pico nas estradas paulistas. Para o litoral sul do Estado, no sistema Anchieta-Imigrantes, a pior hora para viajar será nesta sexta entre as 13h e as 14h. No sábado, a previsão é de trânsito entre as 7h e as 8