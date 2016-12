Embaixador da Grécia desapareceu no Rio há três dias, afirma polícia

SÉRGIO RANGEL DO RIO

O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, 59, está desaparecido há quase três dias no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela Polícia Civil.

Agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) procuram pelo embaixador, que teria sido visto pela última vez na noite da última segunda (26) –a localização não foi informada.

Funcionários do Consulado da Grécia no Rio não deram informações sobre o paradeiro de Amiridis. A Embaixada da Grécia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Apesar disso, dois funcionários da embaixada grega em Brasília, que pediram para não ter seus nomes publicados, informaram à Folha que a embaixada já acionou a polícia, o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores da Grécia em busca de informações sobre o paradeiro do embaixador, que oficialmente está de férias até o próximo dia 9, quando deveria voltar ao trabalho na embaixada em Brasília.

Um dos funcionários informou que manteve contato com o embaixador pela última vez por um aplicativo de mensagens na última segunda-feira (26). Porém, ponderou o funcionário, não é possível saber se a pessoa que respondeu à mensagem era mesmo o embaixador, pois não houve contato visual ou telefônico.

Os funcionários ainda trabalham com a hipótese de um mal entendido. "Ele pode estar apenas fora de contato", disse um dos funcionários. Eles disseram que estão "aguardando as autoridades brasileiras". "Além do que está na imprensa, não temos mais informações."

Amiridis é um apaixonado pelo Rio e já foi cônsul na cidade de 2001 até 2004. Em janeiro deste ano, ele assumiu o posto em Brasília. Nas suas folgas, ele costuma passar alguns dias no Rio. Um dos funcionários da embaixada grega em Brasília confirmou que a mulher de Amiridis tem residência no Rio de Janeiro.

O embaixador é formado em direito pela Universidade de Aristóteles em Tessalônica, na Grécia. A sua carreira diplomática começou em 1985. Antes de assumir o posto em Brasília, ele foi embaixador da Grécia na Líbia por quatro anos a partir de 2012.