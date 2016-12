Av. Paulista terá Daniela Mercury, Elza Soares e 12 minutos de fogos na virada

REGIANE SOARES DO "AGORA"

A cantora Daniela Mercury fará a contagem regressiva neste sábado (31) para a chegada de 2017 no Réveillon da avenida Paulista. O Ano Novo será celebrado com 12 minutos de queima de fogos.

A festa de despedida de 2016 vai começar às 18h e deve terminar por volta das 2h. O palco, montado na altura do número 500 da avenida, próximo à estação Brigadeiro do metrô, receberá diversos estilos musicais.

Após a abertura com o DJ Leandro Pardi (que retornará a cada troca de palco), será a vez da dupla sertaneja Edson e Hudson, do rapper Emicida e das cantoras Daniela Mercury e Elza Soares, que terá a companhia do grupo Bixiga 70. A última atração será a Banda Glória, de estilo hardcore.

Para que todo o público possa acompanhar os shows, oito painéis de LED e dez torres de som foram instalados ao longo da avenida. Também haverá vários pontos com barracas de alimentação e vendedores ambulantes cadastrados.

Neste ano, a festa de Réveillon não teve patrocinador e foi paga pela Prefeitura de São Paulo, que não divulgou o valor investido.

Devido às interdições das ruas e avenidas próximas à Paulista, a prefeitura recomenda o uso de transporte público na ida e na volta.

O metrô funcionará durante toda a madrugada, com exceção da estação Brigadeiro, que será fechada às 16h devido à proximidade do palco. A SPTrans criou itinerários alternativos para 30 linhas de ônibus que circulam pela região. Para mais informações, acesse o site.

A prefeitura também recomenda atenção aos itens levados para a avenida, pois haverá revista preventiva nos acessos à área do show. Não será possível entrar, por exemplo, com latas, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício e outros objetos que possam apresentar risco.