Propaganda de campanha, projeto de igreja na BA teve exageros de Crivella

"Quando estive na África, andei por Moçambique, Malaui, Quênia, Zâmbia, Madagáscar, Lesoto, Suazilândia, Burkina Fasso. Mas no sertão eu vi uma miséria pior." Foi com essas palavras que o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), que toma posse neste domingo (1º) como prefeito do Rio de Janeiro, descreveu na RedeTV! o município de Irecê, onde esteve em 1999 para instalar o que era então o principal projeto social da Igreja Universal, a fazenda Nova Canaã.

Inspirada nos kibutzes israelenses, a fazenda na Bahia teria plantações de alimentos com tecnologia de irrigação importada, moradias, escola, fábrica de extrato de tomate e uma confecção têxtil. Crivella foi o engenheiro responsável pelo projeto. Na época, era bispo da igreja e ainda não havia sido eleito para cargo público –ganhou vaga no Senado em 2002.

O hoje prefeito sempre propagandeou em campanhas ter livrado a cidade da fome e levado água para o sertão. Em entrevista ao jornal "O Globo" na última eleição, ele reafirmou que a fazenda era um "modelo de reforma agrária".

Neste fim de ano, políticos e jornalistas de Brasília receberam uma cesta com pinhas e um frasco de mel enviados pela Nova Canaã. A Folha solicitou uma visita à fazenda, que foi negada. Em Irecê, a reportagem constatou que o bispo licenciado exagerou nas tintas.

Quando Crivella chegou, a cidade já era uma das maiores produtoras de cenoura, cebola e beterraba irrigadas do país. Também já tinha empresas de irrigação, uma delas fundada há 40 anos.

Irecê ficou conhecida como a capital brasileira do feijão, mas uma praga nos anos 70 dizimou as plantações. O agricultores adotaram a irrigação por poços artesianos. "Sempre fomos um polo agrícola", afirma a diretora da Associação Comercial e Empresarial da cidade, Maria Lucine Souza, 47.

Segundo a direção da Nova Canaã, o projeto nasceu com foco na irrigação, mas se voltou para educação em 2000. Hoje atende 602 crianças (leia mais abaixo).

Pais de alunos dizem que a escola funciona muito bem. "É a melhor da região. Eu não preciso me preocupar com uniforme, transporte ou alimentação. Neste período de férias, recebi uma cesta de alimentos para ajudar em casa", diz a chapeira Denise de Souza, 24, mãe de um estudante. O colégio, porém, também não foi pioneiro. Desde 1977, há uma escola da Fundação Bradesco para 900 crianças.

A avaliação predominante é de que a fazenda não contribuiu para o desenvolvimento econômico local e que tampouco a cidade era arrasada pela fome. Em 2002, seu PIB equivalia ao de Paraty (RJ) e Presidente Venceslau (SP). O Índice de Desenvolvimento Humano em 2000 era de 0,542, maior, portanto, que a média da Bahia, de 0,512.

A taxa de analfabetismo naquela época era de 18,43%, inferior à da Bahia (23,15%) e à do Nordeste (26,20%). "Sempre fomos humildes, mas ninguém nunca passou fome. Quando a Canaã chegou, ajudou por causa da escola, mas não mudou a cidade. Nunca fomos miseráveis", declara o aposentado Antônio Joaquim da Silva, 84.

Projetos que prometiam mudar a economia de Irecê não saíram do papel. Uma cooperativa têxtil chegou a ser criada para a confecção de uniformes, mas acabou fechada pouco depois. A fábrica de extrato de tomate e polpa de pimentão também não foi para frente.

MUDANÇA DE OBJETIVO

Procurada, a direção da fazenda Nova Canaã afirmou que houve uma mudança de projeto em 2000. O foco passou a ser exclusivamente a escola para 602 alunos, com ensino em tempo integral, da pré-escola ao ensino médio.

De manhã, as crianças têm aulas regulares e, à tarde, atividades extracurriculares, como práticas culturais, esportivas e de lazer, além de cursos de informática. A partir de 2017, serão oferecidas aulas de inglês e redação. O projeto também fornece transporte escolar gratuito.

"Nasceu em 1998 como um programa com foco na irrigação da terra, para fornecer alimentos e renda aos moradores da região que, na época, sofriam muito com a seca", diz o diretor operacional da fazenda, pastor Leonardo Santos. Depois, o objetivo foi alterado para "garantir acesso a educação de qualidade, a partir da compreensão de que a maior carência da população é exatamente essa".

Santos diz que há plantações de milho, girassol, pinha e horta, tudo para consumo próprio. "A tecnologia usada para a irrigação foi a mais adequada às características da área na época da implantação."