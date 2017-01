Doria assume prefeitura e promete governar SP com atitude e humildade

Publicidade

Em discurso minutos após ter sido empossado prefeito de São Paulo na tarde deste domingo (1º), João Doria prometeu "atitude" e "humildade" e que governará para todos os paulistanos, mesmo aqueles que não o escolheram nas urnas. "[Governarei] com o mesmo respeito e o mesmo sentimento."

"[Teremos] respeito ao povo de São Paulo que nos elegeu, às vereadoras, aos vereadores, ao vice-prefeito e aos que também não nos elegeram, o mesmo respeito, o mesmo sentimento. Vamos governar para todos em São Paulo", disse o novo prefeito de São Paulo.

Na Câmara Municipal, Doria falou de improviso ao longo de nove minutos –dos quais metade foi para agradecer a presença de políticos e autoridades (leia íntegra abaixo). Pregou respeito a vários segmentos da cidade. Falou em "ética na gestão pública", prometeu "transparência", "eficiência" e "inovação" e disse que sua administração estará sempre "aberta ao diálogo".

Assim como na campanha eleitoral, repetiu que não é um político. "Sou gestor. Farei gestão à frente da cidade de São Paulo. No executivo serei um administrador da cidade."

Doria ainda disse que, em seu mandato, irá zelar pela relação do Executivo com o Legislativo e o Judiciário. E prometeu despachar todos os meses com os vereadores. Doria também fez uma provocação aos vereadores. "E tenho certeza também que o Legislativo dará demonstrações claras de respeito à transparência e à ética."

O tucano lembrou do mutirão que fará com secretários nesta segunda (2), a partir das 6h, na avenida Nove de Julho, como abertura do programa de zeladoria urbana Cidade Linda.

"Estaremos às 6h vestidos de gari, sim, como gente simples que serve a cidade e que recebe seu salário para preservar e manter nossa cidade. Vamos ali dar uma demonstração de humildade, de igualdade e de capacidade de trabalho."

Ao iniciar a fala, Doria elogiou o vereador Eduardo Suplicy (PT), 75, a quem chamou de "amigo". O petista foi o vereador mais bem votado em São Paulo. Saudou ainda a presença do vice, Bruno Covas, também do PSDB, e de seus familiares.

Doria, 62º prefeito da maior cidade do país, falou em cerimônia na Câmara Municipal, onde 55 vereadores também foram empossados para o mandato até dezembro de 2020. Após o discurso, o tucano seguiu para o Theatro Municipal, também no centro da cidade, em evento de transmissão de cargo no qual receberá o bastão de Fernando Haddad (PT) e em que mais uma vez discursará.

Dos 55 vereadores, ao menos 38 deles devem integrar a base de apoio da gestão tucana. A oposição, ao menos neste início de mandato, será quase simbólica, com 11 nomes, sendo 9 do PT e 2 do PSOL.

Empresário de 59 anos, o tucano foi eleito em primeiro turno com 3,1 milhões de votos (53% dos válidos) e assumiu o cargo com ao menos 118 promessas a serem cumpridas até o final do mandato de quatro anos –a Folha criou uma ferramenta on-line para que o eleitor paulistano possa acompanhar cada um desses compromissos.

Chamada Doria

A partir deste domingo, Doria terá o duplo desafio de colocar em prática o gestor propagandeado nas eleições e transformar a capital em vitrine para seu principal cabo eleitoral, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), pré-candidato à disputa presidencial de 2018.

Na campanha, Doria fez promessas ousadas. Por exemplo: acabar, em um ano, com as filas por vagas nas creches (são 133 mil crianças de zero a três anos à espera de matrícula) e por exames de saúde (são 417 mil no aguardo).

Há também compromissos polêmicos. Um deles, já com data para começar, será o aumento das velocidades máximas das marginais Tietê e Pinheiros (para 90 km/h, 70 km/h e 60 km/h nas pistas expressa, central e local) a partir de 25 de janeiro, data de aniversário de 463 anos da cidade. Os limites dessas vias foram rebaixados por Haddad em julho de 2015, com o objetivo de reduzir acidentes e melhorar a fluidez. Desde então, os acidentes com mortes caíram pela metade, e a Marginal Tietê completou 19 meses sem nenhum atropelamento.

De imediato, o foco do prefeito será com a zeladoria da cidade, alvo de críticas à gestão Haddad, em especial pela quantidade de lixo nas ruas, barracos de moradores de rua aos montes e mato alto em praças e canteiros de ruas e avenidas.

A gestão tucana terá 22 secretarias –sob Haddad, a prefeitura tinha 27 pastas. Entretanto, terá um gasto extra em 2017 criado por ele mesmo um dia após a eleição, quando anunciou o congelamento da tarifa de ônibus em R$ 3,80 ao longo de 2017. O valor repassado pela prefeitura às viações de ônibus para cobrir a diferença entre o que os passageiros pagam e os custos reais dos serviços deve passar dos R$ 3 bilhões neste ano, ante ao menos R$ 2,5 bi de 2016.

Leia a íntegra do discurso de João Doria:

Meu bom amigo, vereador eleito Eduardo Matarazzo Suplicy, a quem classifico como uma das boas figuras da política brasileira e um bom amigo, além de tudo, torcedor do Peixe [Santos].

Vereador Mário Covas Neto, que traz no seu nome a tradição, a história do seu pai, um dos maiores homens públicos da história política deste país, e que honra o seu mandato, mais uma vez sendo reeleito como vereador da cidade de São Paulo, e igualmente torcedor do Peixe. Uma pequena provocação.

Deputado Fernando Capez, meu bom amigo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também uma trajetória bonita na vida pública neste Estado, e ainda muito pela frente. É um grande prazer tê-lo aqui, participando desta cerimônia. Será Peixe em breve.

Doutor Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nos atendeu tão bem recentemente. Muito grato pela sua presença aqui nesta cerimônia.

Meu querido amigo Bruno Covas, vice-prefeito eleito, secretário de Prefeituras Regionais, o homem que vai comandar 32 cidades na nossa grande metrópole. Com uma responsabilidade extraordinária. Ele também traz no seu nome o legado do seu avô, Mário Covas. E com este legado, e com a sua biografia, será um extraordinário vice-prefeito e um extraordinário secretário da Prefeitura de São Paulo. É uma honra, Bruno, estar ao seu lado nesta missão.

General de Brigada Ricardo Miranda Aversa, que representa o Comando Militar do Sudeste. Muito grato. E em seu nome, general, cumprimento as demais autoridades militares aqui presentes. Muito obrigado pela presença nesta cerimônia de diplomação dos vereadores de São Paulo.

Desembargador Mário Devienne Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, muito obrigado também pela sua presença aqui conosco. Tivemos o privilégio, há uma semana, de estarmos juntos lá na Sala São Paulo. Muito obrigado. E nossos cumprimentos também a todos os juízes eleitorais do Estado de São Paulo.

Davi Eduardo Filho, defensor público-geral do Estado de São Paulo. Davi, muito grato também pela sua presença aqui nesta cerimônia.

O vice-almirante Glauco Castilho Dal Aantonia, comandante do 8º Distrito Naval. Também muito obrigado. Major brigadeiro Luis Roberto Lourenço, comandante do 4º Comar, também autoridade aqui presente.

O secretário João Carlos Meirelles, secretário estadual de Energia e Mineração. Aqui representando também o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Queria aproveitar para cumprimentar os jornalistas que aqui estão presentes, em grande quantidade participando esta cerimônia. Os deputados federais, deputados estaduais, secretários estaduais, promotores públicos. Queria saudar em especial Eduardo Matarazzo Suplicy, as vereadoras e os vereadores aqui empossados neste ano, queria pedir uma salva de palmar uma vez mais a estes que vão representar a casa legislativa da cidade de São Paulo.

Não posso deixar também, Bruno [Covas], de como você fazer uma citação à minha família, minha esposa, Bia, que aqui está, meus filhos Felipe, João e Carolina, meu querido irmão Raul, Andreia, Valentina e Lorenzo. Família é a base de tudo. Fico muito feliz de a minha família estar ao meu lado, me apoiando, me ajudando, e orando comigo.

São dez mensagens muito breves e muito rápidas, Eduardo [Suplicy], até para cumprirmos aqui o nosso rito conforme combinamos, até porque daqui a pouco todos vocês são convidados para a cerimônia de transmissão de posse, com a presença do prefeito Fernando Haddad no Teatro Municipal de São Paulo.

Mas aqui quero deixar registrado que o poder Executivo respeita o poder Legislativo, é aqui um sinal de respeito, e o prefeito estará aqui todo mês despachando na Câmara Municipal de São Paulo, conforme prometido durante a campanha. Este é mais um compromisso que vamos cumprir, e vamos começar a fazê-lo já neste mês de janeiro, e todos os meses o prefeito aqui estará na Câmara Legislativa.

Respeito ao poder Judiciário, em todas as suas etapas e todos os seus níveis. Respeitar o Judiciário e respeitar o poder Legislativo é respeitar a democracia, a essência e o valor da democracia em nosso país.

Terceiro, o respeito ao povo de São Paulo, o povo que nos elegeu, às vereadoras, aos vereadores, ao vice prefeito, ao prefeito e aos que também não os elegeram. O mesmo respeito e o mesmo sentimento. Vamos governar para todos em São Paulo.

O respeito à transparência, respeito à ética e a obediência estrita à ética na gestão pública, em todos os níveis do poder Executivo, e tenho certeza também que o Legislativo dará demonstrações claras de respeito à transparência e à ética.

Respeito à eficiência e à inovação. Sermos eficientes, sermos inovadores, para sermos transformadores na cidade de São Paulo.

Respeito ao diálogo, a capacidade de estarmos abertos ao diálogo, sempre, a todas as correntes, a todas as formas e a todas as manifestações. Não importa se são de oposição, se são contrárias às nossas índoles, às nossas posições, não há nada que substitua o diálogo. O diálogo é um princípio de valor humano e de valor democrático. O prefeito e o vice prefeito estarão sempre abertos ao diálogo na gestão executiva municipal.

O respeito à gestão. Nós fomos eleitos defendendo a gestão, e eu aqui mais uma vez volto a repetir: sou um gestor e farei gestão à frente da cidade de São Paulo. Respeitando os políticos como respeito a imagem e memória do meu pai, que foi deputado federal, portanto, com isso, deixo mais uma vez registrado meu inteiro e absoluto respeito àqueles que cumprem a função legislativa, mas no executivo eu serei um administrador da cidade.

O respeito, finalmente, a esta cidade, a cidade que é um Estado, a cidade que é um país, a cidade que representa o Brasil. São Paulo é a capital do Brasil. Eu tenho sempre dito isso ao Fernando Capez, que a nossa cidade é a cidade que de braços abertos espelha, como dizia Mário Covas, espelha espelha o Brasil. O Brasil se reproduz, o Brasil está em São Paulo. A cidade não é dos paulistanos, a cidade não é dos paulistas, a cidade é dos brasileiros. E é para esta cidade, de todos os brasileiros, que começamos nesta data uma nova etapa, como bem lembrou Bruno Covas, uma etapa histórica na vida de São Paulo, de ação, trabalho, de atitude, mas também de humildade. Humildade para fazer o que vamos fazer amanhã pela manhã. Bruno, eu, todos os secretários indistintamente, todos os presidentes de empresas e de autarquias, estaremos às 6h da manhã vestidos de gari, sim, como gente simples que serve a cidade e que recebe seu salário para preservar e manter nossa cidade. Vamos ali dar uma demonstração de humildade, de igualdade e de capacidade de trabalho. Começamos cedo, antes do sol raiar, e assim faremos em todas as ações do Cidade Linda, para dar a demonstração de que esta cidade e a sua população desejam ter, com muito direito, uma cidade melhor, mais justa, mais limpa e mais linda para se viver.

Muito obrigado, fiquem com Deus e até já. Obrigado!