Em decreto, prefeito do interior da Bahia entrega a Deus a chave da cidade

Em seu primeiro ato à frente da Prefeitura de Guanambi (BA), o prefeito Jairo Magalhães (PSB) determinou em decreto a entrega da chave da cidade a Deus.

"Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo", diz o documento, publicado em Diário Oficial nesta segunda (2).

Divulgação Vista aérea de Guanambi, município do interior da Bahia

Magalhães afirma que "todas as forças espirituais do mal nesta cidade estarão sujeitas ao senhor Jesus Cristo de Nazaré", e ainda cancela, "em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais".

"E a minha palavra é irrevogável!", escreve, ao final do documento.

Este é o primeiro mandato de Magalhães à frente de Guanambi, que tem 86 mil habitantes.

A Folha entrou em contato com o prefeito, mas sua assessoria informou que ele iria se posicionar por nota sobre o assunto ainda nesta terça (3).