Governo do Espírito Santo acusa 703 PMs amotinados por crime militar

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, e o comandante-chefe da Polícia Militar do Estado, Nylton Rodrigues, afirmaram nesta sexta (10) que 703 PMs foram indiciados pelo crime militar de revolta, que prevê de 8 a 20 anos de prisão.

Esses policiais vão deixar de receber salário e escalas extras desde sábado até o momento que voltem a trabalhar.

As mulheres de policiais também poderão ser responsabilizadas pela paralisação da PM. Segundo o secretário, por solicitação do Ministério Público Federal, as mulheres estão sendo identificadas e poderão ser indiciadas em um processo civil.

Desde a semana passada, os PMs capixabas paralisaram suas atividades para reivindicar melhores condições de trabalho. O motim provocou um surto de violência, com saques, roubos e mais de cem mortes, segundo estimativas não oficiais.

Como os policiais militares são proibidos pela Constituição de fazer greve, estão sendo representados no motim pelos parentes.

A punição aos PMs e familiares pode ser para arcar com as despesas do envio de tropas federais ao Estado. Há 3.000 homens da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas no Espírito Santo.

"Vamos restabelecer a disciplina e a hierarquia na PM. Vamos reconstruir a PM, uma nova PM, que não volte as costas para a sociedade", disse Garcia.

O anúncio ocorre após não haver acordo em uma reunião entre governo e familiares dos PMs paralisados ao longo da última madrugada.

RUAS VAZIAS

Na manhã desta sexta-feira (10), as ruas da Grande Vitória continuavam vazias. Poucas pessoas saem de suas casas, e o serviço de transporte coletivo ainda não foi reativado. O comércio, aos poucos, vai sendo retomado.

Com o aumento do efetivo da Força Nacional e a presença de militares da Marinha e do Exército, no entanto, o número de ocorrências tem diminuído sensivelmente. Entre a madrugada e a manhã desta sexta (10), um homicídio foi registrado no bairro de Cobilândia. Houve tiroteios em bairros dos municípios de Vila Velha e Serra.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol), 121 homicídios foram registrados desde o início da paralisação.

Tal como nos últimos dois dias, supermercados da região abriram com esquemas de segurança reforçados. Segundo a Fecomercio-ES, cerca de 20% das lojas voltaram a atender. Alguns shoppings também decidiram abrir as portas, mas o movimento é muito baixo, segundo funcionários. Lotéricas que optaram por voltar às atividades registraram longas filas, já que bancos permanecem fechados. As aulas em escolas continuam suspensas.

Ônibus também seguem parados. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, afirmou que não garante o retorno as ruas. "Vou falar com a categoria que, enquanto não for seguro, não vamos rodar. O correto seria ter homens [militares das Forças Armadas e agentes da Força Nacional] dentro do ônibus, não só nos terminais", afirmou.

Agentes da Polícia Civil, em parceria com as Forças Armadas, também realizaram nesta sexta-feira uma mega-operação para recuperar carros roubados e posteriormente abandonados por bandidos na região metropolitana. Até às 12h, 11 veículos haviam sido recuperados, com duas pessoas presas e uma arma apreendida.

SEM ACORDO

Um encontro de negociação entre o Estado e os servidores de segurança começou às 14h30 de quinta (9) e durou até o início da madrugada de sexta (10), no Palácio Fonte Nova, em Vitória. Após 11 horas sem que as partes concordassem, a negociação não foi suficiente para encerrar o protesto dos policiais.

Na reunião, o secretário de Direito Humanos, que representava o governo estadual, Júlio Pompeu, disse que eventuais crimes praticados pelos PMs seriam punidos, em referência à paralisação das atividades deles. "Nos comprometemos a apurar a responsabilidade dos indivíduos com justiça, responsabilizando dentro da lei, sem caça às bruxas."

Mais de 20 mulheres, que representavam os policiais, deixaram o local antes do fim do encontro. "A última proposta do governo foi falando que não tinha como dar aumento e que chegou ao limite da negociação", disse Fernanda, porta-voz do grupo, na madrugada desta sexta (10). Ela não quis informar o sobrenome.

"O salário dos PMs está defasado há sete anos. O governo não está vendo o tamanho da emergência. O movimento continua", completou.

Presidentes de associações militares também estavam presentes na negociação, mas não serão mais interlocutores do processo após a rodada iniciada nesta quinta (9), segundo o major Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação dos Oficiais Militares.

"Após a resolução do impasse entre governo e manifestantes, as associações de classe se colocarão a disposição para o debate acerca do tema", disse à Folha.

Segundo disse o secretário de Direitos Humanos no encontro, o Espírito Santo não pode dar aumento aos servidores porque se aproxima do limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

"Estamos impedidos legalmente de dar qualquer aumento a qualquer categoria", disse Pompeu. A proposta, de acordo com ele, é condicionar o aumento linear a todas as categorias ao crescimento na arrecadação do Estado, verificado a cada quadrimestre.

Na reunião, o secretário fez ainda um apelo aos policiais para que voltassem às ruas ainda na manhã desta sexta (10) e classificou o motim a situação como "hecatombe". "É a primeira vez que temos a PM inteira paralisada, isso é crime. Chega. Já deu. Já passaram a mensagem."

PROPOSTA DE FAMILIARES DE POLICIAIS

Recomposição da defasagem salarial (47%). Houve contraproposta de 20% de reajuste imediato e 23% de reajuste escalonado

Anistia ao movimento

Ações que responsabiliza as associações de militares suspensas

Escala de horas extras incorporada à folha de pagamento

PROPOSTA DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

Liberação das unidades da PM e que os policiais retomem as atividades às 6h da manhã de sexta (10)

Crimes praticados e infrações administrativas serão devidamente apurados sem perseguição

Cronograma para efetivar as promoções previstas em lei e ainda não cumpridas até o fim de 2017

Comissão para avaliar a carga horária dos PMs e apresentar estudo para regulamentação em 60 dias

Encaminhar à Assembleia em 90 dias proposta para exigir bacharelado em direito para concurso de oficiais

Apresentar os resultados fiscais do primeiro quadrimestre para os policiais e demais servidores para dar prosseguimento às negociações

Desistência de ação contra as associações de classe, desde que o policiamento seja retomado