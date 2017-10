Número de motoristas do Uber cresce dez vezes em um ano no Brasil

Publicidade

O número de motoristas no aplicativo Uber no Brasil saltou de 50 mil para 500 mil em um ano, desde outubro de 2016. Os números são da própria empresa, que raramente divulga seus dados operacionais e que chegou ao país em junho de 2014.

Segundo a Uber, os 500 mil motoristas contabilizados atuam frequentemente pelo aplicativo, ou seja, realizaram viagens no último mês. O número de motoristas cadastrados é ainda maior.

Só no Estado de São Paulo, são cerca de 150 mil motoristas, a maior parte na Grande São Paulo. Para se ter uma ideia, esse número supera em muito os 38 mil taxistas cadastrados na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo lidera ainda o ranking mundial de viagens feitas.

Ainda segundo a Uber, são 17 milhões de usuários mensalmente ativos no país. Em abril deste ano, a empresa anunciava que tinha 13 milhões de usuários ativos no país.

DISPUTA

Os números são agora usados pela Uber para tentar barrar o avanço de projetos de lei e decretos no âmbito municipal e federal que tentam cercar a atuação de aplicativos de carona. Muitos deles, sob forte pressão de entidades que representam os taxistas.

A prefeitura de São Paulo, por exemplo, estabeleceu em julho novas regras para viagens de carros de aplicativos. Entre as medidas, publicadas no "Diário Oficial" do município, estão a obrigatoriedade de emplacamento dos carros na cidade de São Paulo, a realização de cursos e obtenção de certificados por parte dos motoristas, a identificação visual do carro como parceiro de algum dos aplicativos e a inspeção veicular anual.

Já no Congresso, um projeto de lei que tramita em regime de urgência quer que o serviço de aplicativos como a Uber deixe de ser uma "atividade de natureza privada". Os carros passariam a ser descritos como "de aluguel", similares a táxis, e haveria a exigência de que os motoristas tivessem uma "autorização específica emitida pelo poder público municipal". Ainda estão previstos pontos como adoção de placa vermelha pelos carros, como é feito com táxis.

Já aprovado na Câmara, o projeto de lei está no Senado e, se aprovado sem mudanças, será encaminhado para avaliação da Presidência.