Mais um PM morre no Rio; é o terceiro em dois dias e o 113º no ano no Estado

DO RIO

Publicidade

Um soldado da PM do Rio morreu na noite desta sexta-feira (27) em Itaguaí, cidade da região metropolitana do Rio. Após reagir a um assalto, ele trocou tiros com os suspeitos –um morreu– e foi atingido pelos disparos.

O policial, um cabo, ainda não teve sua identidade divulgada pela corporação.

É a terceira morte de policial no Rio nos últimos dois dias. Somente este ano, 113 PMs foram mortos no Estado.

Na quinta-feira, dois policiais militares foram assassinados no Rio. O comandante do 3º Batalhão de Polícia, o coronel Luiz Gustavo Lima Teixeira, 48, morreu após ter o carro atingido por disparos no Méier, zona norte da cidade.

Bandidos, que assaltavam carros na rua Hemengarda, teriam à presença policial no local. O carro do coronel foi alvo de pelo menos 17 tiros –destes, dois atingiram Teixeira. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Cerca de três horas mais tarde, um soldado morreu em Guadalupe, também na zona norte, durante uma troca de tiros em tentativa de assalto a uma joalheria em um shopping center. O soldado reagiu, foi baleado e não resistiu.

RAIO-X DA CRISE NO ESTADO DO RIO