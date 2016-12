'E se eu tivesse feito o gol?', diz lateral que quase evitou ida da Chape a final

Publicidade

Marcos Angeleri, 33, silencia quando indagado sobre como encararia um eventual confronto com a Chapecoense na próxima Libertadores.

"Não sei. O que vivi com a Chapecoense está marcado na minha vida. Não sei como será minha reação. Com certeza, prestarei alguma homenagem à equipe", diz à Folha o lateral direito do San Lorenzo (ARG), após longa pausa.

Ele confessa ainda pensar muito na partida contra o clube catarinense, no último dia 23 de novembro. Pela semifinal da Copa Sul-Americana e com seu time obrigado a vencer para ir à decisão, o placar apontava 0 a 0 quando a bola encontrou Angeleri dentro da pequena área.

Pouco acostumado a fazer gols, ele chutou fraco. O goleiro Danilo defendeu. Trinta segundos depois, o jogo acabou. A Chapecoense se classificou para a final do torneio continental, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

Seis dias após o empate, o avião que levava a Chapecoense para Medellín caiu.

Entre os 71 mortos, 19 eram jogadores. O San Lorenzo foi uma das equipes a prestar homenagens às vítimas. Na rodada seguinte do Campeonato Argentino, contra o Olimpo, o uniforme tinha um escudo do clube brasileiro.

"Nos dias seguintes ao acidente, pensei muito nisso [na chance desperdiçada]. O tempo todo. Com o passar do tempo, você começa a levar a vida e se preocupar com outras coisas. Mas volta e meia isso retorna à minha cabeça. Às vezes, no momento mais inesperado, quando estou fazendo qualquer coisa de rotina, que não tenha relação com o futebol. Sei que nunca vou esquecer", complementa.

O que atormenta Angeleri é a possibilidade de ter mudado o destino. Não apenas do seu San Lorenzo, mas de uma tragédia aérea.

Ele assume ser injusto consigo mesmo ao pensar nisso. Mas não consegue evitar.

"Quando ouvi pela primeira vez sobre o acidente, foi a primeira coisa que pensei. A chance perdida. No vestiário, estava irritado porque tive a oportunidade de pôr nosso time em uma final e dar alegria à torcida. Voltei para casa arrasado. Mas o que houve depois vai muito além do futebol. É inevitável pensar. E se eu tivesse feito o gol?"

Angeleri é um dos mais experientes do elenco do San Lorenzo, classificado para a fase de grupos da Libertadores por ter sido o vice-campeão argentino deste ano.

Ele tem passado vencedor no torneio. Foi campeão em 2009, pelo Estudiantes, campanha que turbinou suas aparições pela seleção argentina. Foram cinco, mas desde 2011 não é chamado. Também por causa disso, passou pelo futebol europeu. Atuou pelo Sunderland, da Inglaterra, e pelo Málaga, da Espanha.

Desde o acidente, Angeleri não viajou de avião. Com a perspectiva de atuar na Libertadores, sabe que isso será inevitável. Assim como pensar nos colegas de profissão que morreram em Medellín.

"Como não vamos ter isso na cabeça no próximo voo? Eu tenho a certeza de que todos os atletas de futebol profissional pensaram: aquilo poderia ser comigo. É impossível não pensar. Desejo muita sorte à Chapecoense e ainda sinto uma tristeza enorme quando penso nisso tudo", afirma o lateral.

Apesar da eliminação, ele lembra que a festa da torcida na Arena Chapecó "foi bonita" após o empate com o San Lorenzo. Em perspectiva, ele gostaria de tê-la evitado por um bem maior.

RAIO-X

Nome: Marcos Angeleri

Nascimento

7.abr.1983 (33 anos), em La Plata (Argentina)

Equipes

Estudiantes (ARG), Sunderland (ING), Málaga (ESP) e San Lorenzo (ARG)

Títulos

Libertadores-09 e Torneio Apertura-06, pelo Estudiantes, e Supercopa Argentina-15, pelo San Lorenzo