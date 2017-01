Lojas dão descontos de até 70% para queimar estoque de 2016

Publicidade

As grandes redes varejistas anunciaram liquidações para esta semana a fim de tentar acabar com os estoques de final de ano. As vendas de Natal foram fracas e, nos shoppings, a queda no faturamento foi de 9% neste ano.

Para tentar conquistar compradores, são prometidos descontos de até 70% e parcelamentos em prazos que chegam a dois anos. Tudo para tentar estimular o consumo, que cai trimestre após trimestre, segundo dados do PIB (Produto Interno Bruto).

Apesar da oferta de parcelamento sem juros, as grandes varejistas costumam oferecer descontos para pagamento à vista. Na prática, isso indica que os juros da compra a prazo estão embutidos.

Essa também será a primeira liquidação em que lojistas poderão oferecer preços diferentes para pagamentos com dinheiro e cartão. No fim de dezembro, o governo publicou uma medida provisória autorizando a diferenciação.

Poderá aproveitar melhor a temporada de liquidações quem tiver dinheiro no bolso.

Walmart, Casas Bahia, Pontofrio e Carrefour começam suas promoções nesta segunda-feira (2).

Na rede de hipermercados Walmart, os produtos terão desconto de até 50% em departamentos como utilidades domésticas, eletroeletrônicos, moda, alimentos e limpeza. Serão oferecidos descontos em todas as bandeiras do grupo, como Big, Bompreço Mercadorama e Nacional.

A rede anunciou ainda condições especiais para itens de mostruário nas categorias de eletroeletrônicos, com parcelamento mais longo em cartões da companhia.

Nas Casas Bahia e no Pontofrio, administrados pela Via Varejo, do Grupo Pão de Açúcar, os saldões terão prazos de pagamento esticados.

Nas lojas Casas Bahia, todos os produtos poderão ser pagos em até 14 vezes sem juros no cartão da marca. Compra com o carnê tem prazo de até 18 vezes.

Já os clientes do Pontofrio poderão parcelar em até 16 vezes. A liquidação seguirá até que os estoques em oferta acabem.

Nos hipermercados Extra, também do Pão de Açúcar, terão descontos itens de bazar, têxtil e eletrodomésticos.

No Carrefour, serão feitas promoções do tipo compre e ganhe, e clientes com o cartão da loja terão descontos adicionais. Entre as principais ofertas, estão eletrodomésticos e eletroeletrônicos em até 15 vezes.

No Magazine Luiza, a liquidação ocorre em apenas um dia. Segundo a rede, são mais de 3 milhões de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas e informática em liquidação.

Liquidações pós-Natal

Carrefour

Dias 2 a 4

Casas Bahia e Pontofrio

Dia 2 até o fim dos estoques

Extra

Dias 4 a 8

Magazine Luiza

Dia 6

Walmart

Dias 2 a 8