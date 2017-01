Hyundai faz recall de veículos HB20 por risco de incêndio

Publicidade

A Hyundai anunciou o recall de veículos da família HB20 modelos 2013 a 2015 com motor 1.6 e transmissão automática de quatro marchas. O motivo da necessidade de reparo é o risco de incêndio.

De acordo com a montadora, uma falha no porta-copos do console central permite que líquidos entrem em contato com a fiação do indicador de marchas, o que pode provocar um curto-circuito quando as luzes do farol são acesas e o indicador é iluminado.

Esse curto-circuito pode evoluir para um incêndio. Cerca de 140 mil veículos produzidos entre agosto de 2012 e outubro de 2015, de chassis não sequenciais entre 9BHBH51DBDP010003 e 9BHBH41DBFP533864, são afetados pelo problema.

Os proprietários desses modelos devem procurar uma concessionária da Hyundai, onde será aplicada uma vedação adicional de silicone no indicador das marchas. Caso haja indícios de que a infiltração já tenha ocorrido, o indicador será substituído. Ambos os reparos são gratuitos.

A inspeção pode ser agendada diretamente na concessionária, pelo telefone 08007703355 ou pelo site da Hyundai Motor Brasil. O tempo estimado de conserto é de menos de uma hora.

No caso de derramamento de líquidos sobre o indicador, a empresa recomenda que a área seja enxugada e o carro, levado imediatamente para avaliação em uma concessionária.