Papa Francisco critica consumismo e faz apelo por crianças refugiadas

O papa Francisco fez duras críticas ao materialismo e pediu que o mundo tenha compaixão com as crianças abandonadas à própria sorte, em mensagem durante a tradicional Missa do Galo, neste sábado (24).

Em sua homilia na basílica de São Pedro, no Vaticano, o pontífice disse aos 1,2 bilhões de católicos romanos que o mundo, obcecado com presentes, festas e egocentrismo, precisava de mais humildade.

Para o líder da Igreja Católica, o materialismo tornou as pessoas reféns neste Natal. "Temos que nos libertar", afirmou.

Na celebração, que teve a presença de mais de dez mil pessoas, além de dezenas de cardeais e bispos, o papa contou que "Jesus nasceu rejeitado por alguns e foi visto por muitos outros com indiferença".

"Hoje também a mesma indiferença pode existir, quando o Natal se torna uma festa onde os protagonistas somos nós, em vez de Jesus. Quando as luzes do comércio colocam a luz de Deus nas sombras, quando estamos preocupados com presentes, mais indiferentes ficamos com aqueles que são marginalizados", completou Francisco.

Andreas Solaro/AFP Papa Francisco carrega imagem do menino Jesus durante Missa do Galo, no Vaticano

O religioso também lembrou-se de crianças vítimas de guerras: "Deixemo-nos interpelar pelas crianças que, hoje, não estão deitadas em nenhum berço e nem são acariciadas pelo afeto de uma mãe ou um pai (...), mas que estão em algum refúgio subterrâneo para escapar dos bombardeios, sobre as calçadas de uma grande cidade, no fundo de uma barca repleta de migrantes".

Somente neste ano, mais de 5.000 pessoas morreram ao tentar cruzar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa.

SEGURANÇA

A segurança foi aumentada na Itália e no Vaticano depois que a polícia italiana matou na sexta (23) o tunisiano Anis Amri, 24, suspeito do ataque a um supermercado de Natal em Berlim, na noite de segunda (19), que provocou a morte de 12 pessoas e feriu 48.

A praça São Pedro foi esvaziada seis horas antes do evento deste sábado na basílica, para que medidas de precaução fossem tomadas antes que a multidão chegasse para acompanhar a mensagem do papa Francisco.