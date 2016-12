Ônibus com brasileiros tomba na Argentina e deixa ao menos 2 mortos

Publicidade

Um ônibus com turistas brasileiros sofreu acidente em uma rodovia Argentina, nesta terça (27), próximo a cidade de San José, na província de Entre Ríos, deixando ao menos duas pessoas mortas e 15 feridas, de acordo com o jornal argentino "Clarín".

O veículo havia saído do Rio Grande do Sul com destino a capital Buenos Aires. Segundo a imprensa local, 50 pessoas estavam a bordo.

Os feridos foram levados a hospitais de San José, de Colón e de Villa Elisa.

Em rápido contato por telefone com a Folha, o dono da RDM Turismo, Venâncio Soares, afirmou não ter outras informações, pois não consegue falar com os dois motoristas do ônibus. Ele disse estar a caminho da Argentina para prestar assistência aos passageiros.

A empresa providenciou o envio de outro veículo para buscar na fronteira as pessoas que foram já foram liberadas. Segundo Soares, os turistas são das cidades gaúchas de Novo Hamburgo e Porto Alegre.