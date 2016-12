Rússia diz que sanções de Obama têm como objetivo prejudicar Trump

Publicidade

A Rússia disse duvidar da efetividade das sanções aplicadas nesta quinta-feira (29) pelos EUA ao país pela suposta interferência na eleição presidencial americana, vencida pelo republicano Donald Trump.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente Vladimir Putin dará "uma resposta apropriada" às expulsões de 35 agentes, ao fechamento de instalações russas e às punições às agências de inteligência.

Alexei Druzhinin - 27.dez.2016/Sputnik/Kremlin/Associated Press O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de inauguração de gasoduto na Crimeia na terça (27)

"Estes passos deste governo americano que só tem mais três semanas de trabalho têm dois objetivos: prejudicar ainda mais os laços entre EUA e Rússia, da mesma forma que dar um golpe nos planos da próxima administração."

Peskov voltou a negar qualquer interferência do governo russo na votação. Segundo os americanos, os ciberataques e vazamentos de informações que prejudicaram a campanha da democrata Hillary Clinton foram ordenados por Moscou.

Mais cedo, o comissário da Chancelaria russa para Direitos Humanos, Konstantin Dolgov, considerou que as sanções são contraproducentes e devem prejudicar a recuperação das relações com Washington.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento russo, Konstantin Kosachyov, disse que as medidas são "os últimos espasmos de um cadáver político" e que esperará Trump se pronunciar.

SUCESSÃO

Donald Trump deu sinais de que pretende melhorar as relações com a Rússia e Putin. A expectativa é que, com isso, as sanções possam ser derrubadas para tentar reatar os laços combalidos.

Segundo integrantes do governo, reverter a decisão seria desaconselhável, pois daria carta branca a Moscou para interferir por meio de ciberataques em pleitos em outros países, principalmente os europeus.

Trump ainda não comentou sobre a medida do atual mandatário. Na quarta (29), ele disse que os EUA "deveriam cuidar das suas vidas" ao ser perguntado sobre punições a Moscou pela suposta interferência nas eleições.

"Acho que os computadores complicaram muito as vidas. Toda a era dos computadores nos fez chegar a um ponto em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo", declarou, em seu resort na Flórida.

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, ironizou a reação de Obama, dizendo as sanções vieram tarde e foram "uma forma apropriada de encerrar os oito anos de política fracassada com a Rússia".

"Isso serve de um exemplo claro da política externa ineficaz desta administração, que deixou a América mais fraca perante os olhos do mundo", afirmou o deputado republicano, em comunicado.