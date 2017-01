Caçadoras ajudam a controlar pragas no Japão e quebram estereótipos

Publicidade

Chiaki Kodama sopra seu apito de caça ao cervo, e um cervo macho não demora a aparecer em sua mira. Ela capricha na pontaria, e aperta o gatilho.

Momentos mais tarde, Kodama e uma amiga em sua primeira caçada saem rastreando o animal ferido pela floresta.

"Procure a trilha de sangue", aconselha Kodama, enquanto as duas caminham pela encosta de uma montanha na prefeitura japonesa de Fukui.

Kodama, 28, é cabeleireira, vereadora e parte de um grupo pequeno mas crescente de mulheres japonesas que estão ingressando no mundo da caça, dominado pelos homens e no qual até recentemente era tabu que um homem até mesmo conversasse com uma mulher antes de sair em uma caçada.

Com a redução nos quadros da fraternidade da caça devido ao envelhecimento dos caçadores e à queda da população rural, mulheres estão sendo recrutadas para ajudar a proteger as fazendas japonesas contra o número crescente de cervos e javalis, vistos como pragas pelos agricultores.

O agricultor Manabu Ushiyachi disse que acolhia com agrado qualquer caçador, homem ou mulher, para ajudá-lo a enfrentar os javalis que se alimentam em suas plantações.

"Existem fazendas que foram completamente devastadas", ele afirma, acrescentando que todas as tentativas de usar armadilhas para apanhar os animais fracassaram.

Thomas Peter-17.nov.2016/Reuters As caçadoras Chiaki Kodama (à dir.) e Aoi Fukuno arrastam um cervo em uma floresta em Oi, no Japão

Os agricultores japoneses sofrem prejuízos de 23 bilhões de ienes (R$ 550 milhões) ao ano, desde 2008, por conta da alta no número de cervos, javalis, macacos e aves selvagens, informou o Ministério da Agricultura do Japão no mês passado.

"Tentamos métodos como construir cercas ou afugentar os animais para minimizar as mortes, mas não foram suficientes", disse Kazuhiro Akiba, diretor do departamento de administração da fauna do ministério, em Fukui.

Desde o final da década de 1990, o número de cervos do Japão subiu de menos de 400 mil para mais de 3 milhões, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. A população de javalis dobrou, para mais de 1 milhão de animais, no mesmo período.

Akiba disse que as caçadas são necessárias para "manter sob controle o número de animais e com isso um ecossistema saudável".

Dos 105 mil caçadores registrados no Japão, dois terços têm mais de 60 anos de idade, e há apenas 1.169 mulheres entre eles, de acordo com a Associação Nacional de Caça, que chegou a contar com 500 mil caçadores nos anos 1970.

Grupos de caça e governos locais estão tentando recrutar mulheres usando a mídia social, além de oferecem viagens de caça e treinamento em sala de aula.

O site da Associação Nacional de Caça mantém um blog com o título "aspire a ser caçadora!", no qual mulheres escrevem sobre suas experiências de caça. Uma das autoras de posts ressaltou um "gesto de gentileza" ao encontrar vasos sanitários portáteis para as caçadoras nos pavilhões de repouso instalados em áreas de caça.

Em algumas regiões do Japão, as mulheres podem fazer cursos de caça ou participar de expedições de caça. Outras, como Kodama, treinam companheiras durante suas caçadas.

Thomas Peter-17.nov.2016/Reuters A caçadora Chiaki Kodama faz a sangria de um cervo em Oi, no Japão

Depois de acertar o cervo, Kodama e Aoi Fukuno, 28, sua companheira na expedição, seguiram a trilha de sangue e encontraram o animal morto, caído sobre uma árvore abatida. Kodama então mostrou a Aoi como estripar o cervo e lavá-lo no rio para drenar o sangue.

"É empolgante ver com meus próprios olhos aquilo sobre o que li nos livros, e poder conseguir minha licença", disse Aoi.

Tradução de PAULO MIGLIACCI