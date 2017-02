Preocupada com decreto, comunidade brasileira nos EUA procura advogados

Publicidade

Advogados especializados em imigração tiveram uma semana de muito trabalho para orientar e acalmar os clientes da comunidade brasileira nos EUA.

Mesmo quem tem a situação legalizada no país está preocupado depois do decreto anti-imigração do presidente Donald Trump.

Jorge Duenes - 28.jan.2017/Reuters San Diego, na Califórnia, é vista do lado mexicano ao lado de um dos muros que separa o país dos EUA

A nova regra, no entanto, barra a entrada por 90 dias de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, sem citar o Brasil.

"Muita gente que tem green card ligou pedindo para entrarmos rápido com o processo de cidadania", diz a brasileira Fanchele Barra, que é assistente jurídica em um escritório especializado em imigração em Nova York.

Quem possui green card, depois de alguns anos, tem direito a se candidatar a ser cidadão americano.

Ela conta que outros clientes também estavam com medo de viajar para o Brasil e não conseguir mais voltar, mesmo estando em situação regular nos EUA.

"A cada notícia na imprensa, eu tenho passado duas ou três horas no telefone com clientes. Eles acham que o Trump é impulsivo e pode mudar qualquer regra de repente", afirma Rafael Lamberti, advogado brasileiro que atua em Nova York.

Muitos de seus clientes requisitam um visto especial de trabalho que exige que o imigrante faça um investimento de US$ 500 mil (R$ 1,56 milhão) em negócios nos EUA. Eles temem que esse valor seja dobrado.

O escritório da advogada Renata Castro, que fica em Miami, teve de comprar mais linhas telefônicas esta semana para dar conta das ligações de brasileiros.

Ela lida com imigrantes ilegais e os tem aconselhado a guardar algum dinheiro para comprar uma passagem para o Brasil num eventual caso de deportação.

Segundo ela, o processo é mais rápido quando o preso tem condições de pagar pelo seu transporte.

"As pessoas chegam chorando, estão desesperadas, mas não querem voltar para o Brasil", conta. "Estou sugerindo que pensem em mudar para o Canadá, a Austrália ou a Nova Zelândia."