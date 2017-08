Manifestantes derrubam estátua do soldado confederado no sul dos EUA

DA ASSOCIATED PRESS, EM DURHAM (EUA)

Manifestantes derrubaram nesta segunda-feira (14) em Durham, na Carolina do Norte, o Monumento ao Soldado Confederado, estátua para homenagear os soldados sulistas na Guerra de Secessão (1861-1865).

Os ativistas usaram uma corda para derrubar o monumento, construído em 1924 ao lado da antiga sede do fórum da cidade. Após a estátua cair no chão, ela foi chutada por dezenas de pessoas que comemoravam a ação.

A derrubada do monumento foi uma reação à manifestação de supremacistas brancos, neonazistas e militantes da extrema direita que tomou no fim de semana as ruas da cidade de Charlottesville, na Virgínia.

O motivo do ato na Virgínia foi defender a estátua do comandante confederado Robert E. Lee, que seria retirada. A mobilização terminou em violência entre o grupo e manifestantes antirracistas, que levou à morte de três pessoas.

Na Carolina do Norte, porém, há uma lei de 2015 que impede a remoção destes monumentos de lugares públicos sem permissão das autoridades estaduais, o que provocou indignação de ativistas dos direitos civis na época.