Trump dissolve conselho empresarial após renúncia de executivos

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (16) a dissolução de dois conselhos consultivos formados por CEOs de empresas. A decisão ocorreu após diversos executivos se demitirem desses órgãos devido aos comentários de Trump a respeito das manifestação de supremacistas brancos na Vírginia, no fim de semana.

"Em vez de pressionar os empresários do Conselho de Indústria e do Fórum de Estratégia e Política, estou cancelando os dois. Obrigada a todos", disse Trump em sua conta no Twitter.

Os principais executivos de empresas como Merck, Intel e Under Armour estavam entre os últimos a renunciar a esses conselhos, após Trump culpar os dois lados pelos incidentes do domingo passado que deixaram uma mulher morta, em um protesto antirracista contra a manifestação de supremacistas brancos na Virgínia.

PENCE

Em meio às críticas recebidas por Trump, seu vice, Mike Pence, irá encurtar sua viagem pela América do Sul e retornar aos EUA.

"O que aconteceu em Charlottesville foi uma tragédia. E o presidente deixou claro isso, assim como eu ", disse Pence nesta quarta, durante visita ao Chile.