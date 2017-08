As ações dele não são aceitáveis, diz pai de supremacista de Charlottesville

Publicidade

Por todo o final de semana, Pearce Tefft ficou de olhos grudados no televisor. Em sua casa, no Dakota do Norte, ele vasculhava os canais de notícias, e assistiu a manifestantes que portavam bandeiras com a suástica, gritavam "vocês não nos substituirão", e imitavam a saudação nazista.

Ele pensou em seu pai, que serviu na Segunda Guerra Mundial, e em sua mãe, que tratou de soldados que quase morreram combatendo os ideais nazistas de superioridade branca. Agora, Tefft estava assistindo a esses ideais na TV, imaginando se veria o único manifestante que sabia que reconheceria imediatamente em meio ao mar de rostos brancos.

No domingo, o manifestante em questão bateu à sua porta. Acabava de chegar de Charlottesville, Virgínia. E Tefft o deixou entrar. Afinal, o manifestante "pró-branco" é seu filho.

Há mais de dois anos Tefft vem discutindo com Peter, 30, na esperança de que o filho abandone o "lixo" racista e sexista que encontra online. Agora, ele viu provas incontestáveis daquilo com que seu filho mais novo veio a se alinhar. Como pai, o que deveria dizer?

"Disse-lhe que suas ações não eram aceitáveis", recordou Pearce Tefft na segunda-feira. E "disse a ele o que eu faria".

O que ele pretendia fazer era publicar uma carta no "Forum", o jornal de Fargo, denunciando as crenças do filho. A carta seria publicada na manhã seguinte.

"Compartilhei minha casa, meu lar, com amigos e conhecidos de todas as raças, gêneros e credos", Tefft escreveu na carta. "Ensinei a todos os meus filhos que todos os homens e mulheres são criados em igualdade. Que devemos amar uns aos outros igualmente".

"É evidente", ele afirmou na carta, "que Peter escolheu desaprender essas lições".

No passado, era fácil presumir que, quando uma pessoa era abertamente racista, o mais provável é que tivesse aprendido essa lição em casa, daqueles que a criaram. Mas hoje os ensinamentos do racismo escancarado e radical estão acessíveis a qualquer pessoa que disponha de uma conexão de Internet.

Da mesma forma que a Web ajudou a radicalizar os muçulmanos e difundir teorias da conspiração, suas profundezas infinitas também ofereceram inspiração a supremacistas brancos, a simpatizantes do nazismo, e à falsa ciência que supostamente legitima suas crenças.

Uma pessoa que tenha esse tipo de inclinação pode digerir e absorver essas informações, mudando radicalmente suas opiniões sem jamais encontrar em pessoa aqueles que a persuadem a fazê-lo.

Quando repórteres contaram à mãe de James Alex Fields Jr., 20, que seu filho havia sido preso por ter supostamente atropelado manifestantes antidireitistas em Charlottesville, ela pareceu genuinamente surpresa ao descobrir a que tipo de comício seu filho estava comparecendo enquanto ela tomava conta do gato dele, no Ohio.

"Não sabia que eram supremacistas brancos", disse Samantha Bloom. Ela disse que seu filho teve um amigo negro.

Enquanto isso, investigadores da Internet estão vasculhando fotos de outros manifestantes do comício "Unite the Right", determinados a identificar seus nomes, idades, cidades de origem e empregadores.

A cada nome descoberto, surge a possibilidade de que, em algum lugar, um novo pai ou mãe esteja descobrindo pela primeira vez que seu filho é racista declarado. E para aqueles que já conhecem as crenças de seus filhos –bem, agora todo mundo mais está informado, e muita gente não hesita em demonstrar sua repulsa.

Como Tefft, esses pais terão de encarar uma decisão que talvez não fosse necessária antes da era da Internet: o que fazer quando você descobre que seu filho simpatiza com o nazismo?

Demonstrar amor incondicional, sabendo que isso lhe valerá reações iradas do público? Ou se pronunciar publicamente contra o filho, e correr o risco de perder a chance de convencê-lo a mudar de ideia?

É uma pergunta que pode ser feita a Sherry Spencer, a mãe de Richard Spencer. O filho dela se tornou conhecido em uma conferência pouco depois da eleição de 2016, quando encerrou um discurso gritando "Heil Trump! Heil o nosso povo! Heil vitória!", enquanto os espectadores erguiam seus braços na saudação nazista. Ele se tornou líder do movimento da direita alternativa, que quer um país exclusivo para brancos.

Na cidade da família Spencer, Whitefish, Montana, alguns moradores exigiram que Shelly Spencer renegasse publicamente as crenças do filho. Um corretor de imóveis lhe enviou um rascunho de texto, pronto para divulgação, no qual ela reconheceria que a presença de seu filho em Whitefish "prejudicava os moradores da cidade".

Sherry Spencer não assinou a declaração. Em lugar disso, postou um texto em seu blog acusando o corretor de imóveis de ameaçá-la.

"O que quer que você pense sobre as ideias de meu filho –e elas são, afinal, ideias", escreveu Sherry, "em que universo moral é correto que os 'pecados' do filho recaiam sobre a mãe?"

A resposta, como Tefft descobriu, é: neste universo. Membros de sua família, especialmente a mãe de Peter, foram inundados de mensagens na mídia social e telefonemas de pessoas que presumem que eles compartilham das opiniões dele, ou as aceitam.

A reação negativa começou quando Peter passou a discutir suas crenças com pessoas da área, e se agigantou no final de semana, quando a conta @YesYoureRacist do Twitter postou uma foto de Peter no comício de Charlottesville, com a legenda: "Esse charmoso nazista é Peter Tefft, de Fargo, Dakota do Norte".

Peter Tefft, que se descreve online como "ativista pró-branco", não respondeu a pedidos de comentários para este artigo.

O pai dele disse que as mensagens recebidas pela família, considerada como "culpada por associação", eram tão grosseiras que ele se recusava a reproduzi-las. Tefft cancelou sua linha fixa de telefonia.

"Por que as pessoas pensam automaticamente que ele aprendeu essas coisas em casa?", disse Tefft. "Ele não aprendeu isso em casa. Tem 30 anos. E não fez nada desse tipo pelos primeiros 28 anos de sua vida".

Tefft descobriu a mudança nas opiniões de seu filho alguns anos atrás, quando Peter o encorajou a visitar sites que ele costumava ler. Tefft, registrado há décadas como eleitor independente, sempre aconselhou seus seis filhos a tentarem compreender o mundo de múltiplos pontos de vista.

Por isso, não o surpreendeu que Peter estivesse em busca de conhecimento. Mas o que ele encontrou nos sites mencionados pelo filho não tinha coisa alguma em comum com os valores que tentou instilar em sua família, religiosa e com muitos membros servindo nas forças armadas.

"Mostrei a ele o que os sites tinham de errado, e indiquei outras fontes, mas ele as descartou de imediato, dizendo que eu não estava aprendendo as coisas direito", recordou Tefft. "Eu lhes disse que os judeus são brancos, e ele negou.;.. Também nega o Holocausto. Isso é ridículo".

Eles discutiram sobre provas. Discutiram sobre os motivos para que Pearce Tefft, os pais dele, um de seus irmãos e dois dos irmãos mais velhos de Peter servissem nas forças armadas –lutar por "um país no qual respeitamos uns aos outros", nas palavras de Pearce Tefft. Eles discutiram sobre a igualdade das mulheres, e essa pode ter sido a coisa que mais incomodou o pai, quanto ao filho.

"É simplesmente idiota quando ele começa a comparar mulheres a nem sei bem o quê", disse Tefft. Ele contou ter dito ao filho: "Meu Deus, você tem quatro tias, quatro irmãs –o que há de errado com você? Uma delas sempre ganhava de você no basquete, e pelo menos três das outras, se não todas as quatro, são mais inteligentes que você".

"Foi algo que eu disse meio como brincadeira, porque sempre tratei a todos com igualdade", disse Tefft na segunda-feira. "Mas eu estava tentando fazê-lo compreender".

Até agora, os argumentos não funcionaram. "É como bater a cabeça na parede", disse Tefft. "Como se ele estivesse usando viseiras, e não sei de onde elas vieram".

Quando Peter voltou de Charlottesville ao Dakota do Norte, no domingo, Tefft explicou ao filho que, dali por diante, ele não seria mais bem vindo nas reuniões de família. Disse ter prometido a Peter que sempre manteria contato com ele, mas que os outros membros da família haviam ameaçado dar as costas ou ir embora se Peter aparecesse.

Eles estavam zangados demais por conta do ódio que tiveram de encarar em função do ódio espalhado por Peter.

Tefft disse que seu filho o ouviu e não se zangou.

Tefft foi dormir naquela noite com a esperança de que as mensagens cruéis à sua família se moderariam depois da publicação de sua carta, na manhã seguinte. E esperando, também, que seu filho mudasse de ideia.

Às 8h21min da segunda-feira, a carta foi publicada no site do jornal. Tefft encerrou o texto falando de um gracejo cruel que seu filho fez um dia: "Não é que nós, fascistas, não acreditemos na liberdade de expressão", Peter disse, de acordo com seu pai. "Você pode dizer o que quiser. Nós simplesmente o jogaremos no forno".

"Peter", apelou o pai na carta, "você também terá de colocar os nossos corpos no forno. Por favor, filho, renuncie ao ódio, aceite e ame a todos".

Peter não voltou a se comunicar com ele.

Tradução de PAULO MIGLIACCI