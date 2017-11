Estado Islâmico reivindica ataque que matou oito pessoas em Nova York

Publicidade

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo atentado de terça-feira (31) em Nova York, quando o imigrante uzbeque Sayfullo Saipov, 29, invadiu uma ciclovia com uma caminhonete e matou oito pessoas.

"Um dos soldados do Estado Islâmico atacou um número de cruzados em uma rua da cidade de Nova York", afirma a revista Al-Naba, publicação online vinculada aos jihadistas, segundo o site Intelligence Group.

"Pela graça de Alá, a operação infundiu medo na cruzada América, incitando-os a aumentar as medidas de segurança e a intensificar ações contra imigrantes", diz outro trecho do texto.

No entanto, o grupo não forneceu evidências para fundamentar sua alegação.

Residente legal dos EUA há sete anos, Saipov planejava seu ataque há um ano, de acordo com investigadores.

A polícia afirmou que o criminoso parece ter seguido de modo estrito as "instruções" que o EI disponibiliza aos seus seguidores nas redes sociais.

No veículo utilizado para o atentado foram encontradas três facas, além de celulares com milhares de imagens de propaganda do Estado Islâmico e quase 90 vídeos de prisioneiros sendo mortos por combatentes do grupo.

Indiciado por terrorismo, Saipov teria confessado a execução do ataque em nome do EI e dito estar "satisfeito" com o resultado de seu ato, segundo a acusação. No hospital em que ele estava internado, após ser baleado por um policial, chegou a solicitar uma bandeira dos extremistas em seu quarto.

Trump

Nesta sexta-feira (3), o presidente americano Donald Trump afirmou em seu Twitter que o Estado Islâmico "pagará um preço alto por cada ataque" contra os EUA.

St. Charles County Department of Corrections/KMOV via AP Sayfullo Saipov, uzbeque apontado como autor de ataque em Nova York

O ATENTADO

Saipov alugou uma caminhonete em Nova Jersey e invadiu uma ciclovia em Manhattan. Nela, ele dirigiu em alta velocidade por mais de um quilômetro, atropelando oito pessoas no caminho e deixando um rastro de bicicletas esmagadas até bater na lateral de um ônibus escolar.

Ele planejava ainda seguir até a ponte do Brooklyn, mas foi detido antes da hora. Seis de suas vítimas morreram no local do crime, a ciclovia ao longo da rua West, que margeia o rio Hudson, e duas perderam a vida no hospital -são cinco argentinos, uma belga e dois americanos.

Entre os 20 feridos, uma mulher teve as pernas amputadas e quatro continuam em estado grave. Três deles tiveram alta, e os que permanecem internados sofreram lesões na coluna e no pescoço.

ATAQUES EM NOVA YORK

6.mar.2008

Uma bomba caseira atingiu o Centro de Recrutamento das Forças Armadasna Times Square. A munição usada na bomba era a mesma empregada nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Não houve feridos, e o autor do ataque é até hoje desconhecido

25.mai.2009

Kyle Shaw, 17, colocou uma bomba caseira em uma cafeteria do Starbucks em Upper East Side Manhattan. Não houve mortes. O ataque teria sido um tributo ao filme "Clube da Luta". O adolescente foi condenado a três anos e meio de prisão em novembro de 2010

1º.mai.2010

Faisal Shahzad tentou explodir um carro-bomba na Times Square, no entanto a tentativa fracassou. Ele foi preso mais tarde em um voo que ia para Dubai. Shahzad foi condenado à prisão perpétua em outubro de 2010

23.out.2014

Zale Thompson, 32, feriu dois policiais do Departamento de Polícia de Nova York em um ataque com uma machadinha no distrito de Queens. A polícia abriu fogo, matando Thompson e ferindo um civil.

Thompson já havia sido preso seis vezes e chegou a fazer parte do Exército americano

17-19.set.2016

Quatro explosões ou tentativas de explosões na região metropolitana de Nova York deixaram 31 feridos. Ahmad Khan Rahimi foi identificado como suspeito e detido em Nova Jersey após um tiroteio que deixou três policiais feridos

20.mar.2017

James Harris Jackson, 28, viajou de Maryland para Nova York com o objetivo de matar homens negros e assim criar um espetáculo na mídia, segundo a polícia. Ele matou o morador de rua Timothy Caughman, 66, com uma espada em Midtown Manhattan