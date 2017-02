Oposição vai a Procuradoria contra indicação de Alexandre de Moraes

O indicado de Temer ainda passará por uma sabatina no Senado para ser aprovado para então a ocupar a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro.

Com o material em mãos, a PGR decidirá quais providências tomará.

O PSOL argumenta que o futuro ministro não somente será membro do STF como também será o revisor dos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Em nota, o partido da oposição diz que Temer nomeou Moraes não para aprimorar o corpo técnico do Supremo, mas para ter alguém de "absoluta confiança" na Corte.

