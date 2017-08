Delação da OAS encolhe para ocorrer até a saída de Janot

Publicidade

A colaboração premiada da construtora OAS, que tinha sido negociada como uma megadelação com mais de 50 envolvidos, foi desidratada e agora cerca de 20 pessoas, entre acionistas e executivos, devem assinar o compromisso para confessar delitos da empreiteira.

Os outros 30 funcionários da companhia que participavam das tratativas agora serão incluídos como testemunhas ou lenientes, que são pessoas que prestam informações no processo, mas não respondem judicialmente por um crime.

A decisão de enxugar a delação da OAS foi tomada porque a força-tarefa da Lava Jato quer fechar a colaboração da empreiteira antes da saída de Rodrigo Janot do cargo de Procurador-Geral da República, em 17 de setembro.

Segundo pessoas envolvidas na negociação do acordo, a Procuradoria não teria número de procuradores suficiente para dar conta do volume de trabalho em tão pouco tempo. Não está descartado que o número de delatores diminua ainda mais, de acordo com um dos envolvidos.

No início das reuniões, a Procuradoria determinou que a OAS juntasse tudo o que havia sobre pagamento de propina. Em fevereiro do ano passado, começou um garimpo na empresa para juntar histórias de corrupção.

Agora a Procuradoria resolveu descartar histórias que eles julgaram menos importantes e se concentrar nos casos de maior repercussão. Com essa mudança, dezenas de funcionários que ocupavam cargos intermediários na hierarquia da empresa, como gerentes de obras, deixaram de ser candidatos a delação e agora dão suporte em episódios contados pelos futuros delatores.

ANDAMENTO

Há três semanas, executivos da OAS foram até a Procuradoria-Geral da República para confirmar à força-tarefa o teor dos documentos fornecidos pelos advogados da empresa. Eles assinaram, na ocasião, uma ata formalizando a reunião.

Os últimos relatos de corrupção da empreiteira foram entregues para a Lava Jato há mais de dois meses. Os próximos passos são a definição das penas dos colaboradores e depois a assinatura e homologação do acordo.

O principal candidato a delator é o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, que fazia o contato da empreiteira o poder. Parte dele as principais histórias envolvendo políticos, como o ex-presidente Lula e os senadores tucanos José Serra e Aécio Neves.

Os herdeiros do grupo empresarial, César Mata Pires Filho e Antonio Carlos Mata Pires, também estarão entre os colaboradores. Filho deverá delatar governadores e Antonio Carlos vai falar sobre a relação da empresa com a Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal.

Também entregaram relatos e estão na lista de possíveis delatores os ex-diretores financeiros Alexandre Tourinho e Sérgio Pinheiro e o diretor de relações institucionais do grupo Roberto Zardi.

Agenor Franklin Medeiros, que já depôs como testemunha no processo contra Lula sobre o tríplex do Guarujá, e Paulo Gordilho, responsável pela reforma do apartamento no litoral, também negociam colaboração.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa da OAS informou que a empresa não iria se manifestar.

CRONOLOGIA DA DELAÇÃO

Mai.2016

O ex-presidente da OAS Léo Pinheiro começa a negociação de delação premiada na Lava Jato

Ago.2016

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, interrompe as negociações após vazar a informação de que o nome do ministro do STF Dias Toffoli havia sido citado nas negociações

Abr.2017

Conversa é retomada. Cerca de 50 acionistas e executivos da empreiteira narram episódios de corrupção envolvendo membros do Judiciário e fundos de pensão, além de políticos

Jul.2017

Procuradoria decide fazer um acordo mais enxuto. Em vez dos 50 candidatos a delator, agora são cerca de 20

Próximos passos

Discussão das penas dos delatores, assinatura do acordo e aprovação pela Justiça

PRINCIPAIS DELATORES

Léo Pinheiro

Ex-presidente e acionista

César Mata Pires Filho

Herdeiro, filho do patriarca Cesar Mata Pires

Agenor Franklin Medeiros

Ex-executivo da OAS

Antonio Carlos Mata Pires

Herdeiro, irmão de Mata Pires Filho