Menções a mortos aumentam com avanço da Operação Lava Jato

Com um sorriso contido e efêmero, o ex-presidente da Odebrecht Pedro Novis interrompeu a narrativa de sua delação premiada, em dezembro de 2016, para se desculpar com representantes do Ministério Público.

"O senhor vai me perdoar: mais um morto", introduziu. "A gente começa a contar essas histórias, embora essa seja recente, mas tem história que vai para 20, 30 anos atrás, aparece uma porção de mortos." O procurador respondeu apenas: "Sei".

Novis chegava ao segundo morto de sua história, Rubens Jordão, que trabalhava em 2012 com José Serra (PSDB) e teria sido o receptador de repasses no caixa dois da campanha do tucano à Prefeitura de São Paulo, embora fosse fundador do PSD ao lado de Gilberto Kassab.

"Num certo momento mais recente [2013], ele deu cabo à vida, já não existe mais", observou o delator.

O outro personagem mencionado foi o ex-presidente do PSDB Sérgio Guerra. O primeiro tucano envolvido na Lava Jato foi citado pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa meses depois de sua morte, em 2014.

Primeiro delator da operação, Costa disse que Guerra exigiu R$ 10 milhões para enterrar, em 2009, a CPI da Petrobras, da qual era membro.

Colega na CPI, até então no PSDB, senador Alvaro Dias, hoje no Podemos, saiu em sua defesa. "Cobrei por anos a instauração dos inquéritos. Agora acusam uma pessoa morta de ter recebido propina. Coisa esquisita", lançou.

Dois anos depois, um vídeo mostrou a reunião em que Costa e Guerra acertaram o repasse. O tucano diz na gravação que tentaria "controlar" Dias, que queria tocar os trabalhos da comissão adiante. "Foi uma decepção enorme", diz agora o senador.

Em 2014, o PSDB se restringiu a dizer que apoiava a Lava Jato, sem entrar em pormenores. Em 2016, Novis voltou à carga: afirmou que foi Guerra quem negociou o repasse de R$ 23 milhões à campanha presidencial de Serra em 2010. O tucano nega.

MARISA LETÍCIA

Outra menção foi feita pelo ex-presidente Lula (PT) ao juiz Sergio Moro, em maio de 2017, quando o petista atribuiu à mulher, Marisa Letícia, morta em fevereiro, decisões sobre o tríplex de Guarujá (SP), caso em que depois foi condenado. "Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre ela pergunta para a gente o que vai fazer", disse. A afirmação gerou reações variadas, de críticas a piadas.

Moro, na sentença em que condenou o ex-presidente, considerou a explicação insatisfatória.

Marisa era ré em duas ações penais, e a possibilidade de ser punida foi extinta.

Morto em acidente aéreo em meio à campanha de 2014, o ex-governador pernambucano Eduardo Campos (PSB) vem sendo alvo de delatores desde a tragédia.

No mais recente episódio, o diretor da J&F (controladora da JBS) Ricardo Saud disse ter pago R$ 14,6 milhões para a sua campanha por meio de caixa dois, incluindo dinheiro em espécie. Com a morte do então presidenciável, disse Saud, o compromisso com a campanha foi honrado e correligionários pediram ainda mais repasses.

Em 2016, Campos também protagonizou, mesmo morto, a denúncia oferecida contra o senador Fernando Bezerra (PSB), acusado de cobrar propina em obras em Pernambuco –o congressista nega.

Em abril, após a divulgação de mais acusações, na ocasião pela Odebrecht, Marina Silva (Rede), que assumiu a candidatura presidencial do PSB após o acidente, saiu em defesa de seu ex-colega de chapa e disse que "ninguém é, a priori, culpado ou inocente".

Também na delação da JBS, uma das principais da Lava Jato, Ricardo Saud disse que tratou de uma doação oficial para "comprar" o apoio do PMN ao tucano Aécio Neves, na eleição de 2014, com "Telma" –Telma dos Santos foi presidente do partido de 2014 até morrer, em 2016.

O atual presidente, Carlos Massarollo, diz que não houve ilegalidade e lamenta: "Ela não está aqui para se defender e quem sucedeu não tem as informações".

'A CULPA É DELE'

Mas não só menções a pessoas que já morreram permeiam a Lava Jato. No caso do ex-deputado federal pelo PP José Janene, morto em 2010, a situação vai além: ele foi apontado como culpado por delatores e acusados pelos pagamentos a empreiteiras que atuavam na Petrobras.

Executivos de empresas como Mendes Júnior disseram que pagavam propina porque eram ameaçados pelo ex-congressista. "As conversas sobre isso eram impositivas", disse o empresário Augusto Mendonça, em depoimento.

Trecho de depoimento a Moro em que Lula reclama de acusações contra Marisa

