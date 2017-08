Em programa de TV, PSDB critica 'presidencialismo de cooptação'

Publicidade

Um vídeo avalizado pela presidência do PSDB, e que vai ao ar nesta quinta-feira (17), chama o atual modelo de governo de "presidencialismo de cooptação".

A peça, com dez minutos de duração, é uma continuidade da inserção de 30 segundos apresentada na semana passada, em que a sigla admite ter cometido "erros".

Em tom de autocrítica dos tucanos, o programa constrói uma narrativa dizendo que o atual modelo, o presidencialismo, faliu. E, por fim, defende que o Brasil adote o parlamentarismo, bandeira do PSDB desde sua fundação, em 1988.

O vídeo traz um histórico de ações feitas pelo PSDB, como a criação do Plano Real, do Bolsa Escola (que deu origem ao Bolsa Família) e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais medidas são apontadas como "acertos" da sigla, mas a cada ponto positivo, um dos narradores pondera: "mas agora, errou".

"Quem pensa no Brasil tem que ter coragem para apontar o que está errado", diz o programa. O narrador diz ainda que as críticas têm de ser feitas sem agressão.

Na sequência são mostrados vídeos em que senadores da oposição trocaram ofensas e ocuparam a mesa diretora do Senado durante a votação da reforma trabalhista, no primeiro semestre.

"O PSDB sabe que é hora de assumir os seus erros", diz um narrador, acrescentando que a sigla cedeu ao fisiologismo. Tucanos ocupam atualmente quatro ministérios no governo Michel Temer.

O vídeo fala que o país atravessa a "pior crise da história da República".

"Depois do mensalão, do petrolão, temos mais um presidente com dificuldade de governar, de unir os brasileiros", diz o texto no momento em que há apenas uma menção direta a Temer, quando é exibida sua foto.

Para evitar conflitos com o governo, a presidência do PSDB evitou fazer menções diretas ao governo. O senador Tasso Jereissati (CE), presidente interino do partido, disse à Folha que o objetivo não é atacar Temer, mas o sistema atual.

Por fim, o programa fala que dos quatro presidentes eleitos após a redemocratização, dois sofreram impeachment e que o modelo está falido devido à existência de "muitos vícios".

RACHA

A divulgação de um primeiro vídeo, na semana passada, irritou diferentes alas do PSDB.

Deputados que votaram para barrar a denúncia por corrupção contra Temer se sentiram atingidos com a mensagem de "erro".

Já aliados do senador Aécio Neves (MG), entendem que o programa era um ataque indireto ao tucano, alvo de denúncia apresentada ao STF após o escândalo da JBS.

Tasso tem defendido que o PSDB entregue os quatro ministérios ao Palácio do Planalto. O movimento do senador enfrenta barreira entre os ministros e tucanos governistas, especialmente da ala próxima a Aécio.