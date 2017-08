Governador do Tocantins presta depoimento em apuração sobre desvios

Publicidade

O governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB-TO), está sendo ouvido pelo ministro do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) Mauro Campbell após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão na Operação Convergência na manhã desta sexta (18).

A operação é um desdobramento de outras duas investigações já iniciadas pela Polícia Federal (Ápia e Reis do Gado) que apuram pagamentos irregulares em obras de infraestrutura no Tocantins.

Por causa do foro privilegiado, a operação tramita no STJ. Segundo as investigações, empresários receberam créditos indevidos em obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica realizadas durante as gestões dos ex-governadores do Tocantins Siqueira Campos (sem partido) e Sandoval Cardoso (SD), orçadas em R$ 850 milhões. Cerca de R$ 120 milhões teriam sido pagos durante a gestão de Miranda.

Esta é a 5ª fase da Operação Ápia, que investiga desvios de recursos provenientes de linhas de créditos que vieram do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social). Os desdobramentos da investigação já resultaram na prisão do ex-governador Sandoval Cardoso.

O Ministério Público do Tocantins confirmou também o cumprimento do mandado expedido para que o procurador-geral de Justiça, Clenan Renaut de Melo Pereira, prestasse depoimento à Polícia Federal. Segundo a Promotoria, Clenan está em deslocamento para Palmas (TO) para ser ouvido pela PF.

Segundo a Secretaria de Comunicação do Tocantins, o advogado de defesa de Miranda irá se pronunciar após a conclusão do depoimento.