Membros da cúpula política tiveram poucos votos em suas últimas eleições

Publicidade

Dos 30 políticos que hoje ocupam os principais cargos do Executivo e do Legislativo do país, menos da metade ostenta resultados vistosos nas últimas eleições em que disputaram algum cargo eletivo na condição de titular.

O problema com as urnas começa pelo trio que encabeça a Presidência, Câmara e Senado. Michel Temer foi o último da fila dos eleitos pelo PMDB de São Paulo na disputa à Câmara em 2006 –só conseguiu a vaga na divisão da chamada "sobra de votos". Eunício Oliveira (PMDB-CE), presidente do Senado, perdeu o governo do Ceará em 2014. E Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, teve naquele ano o pior resultado de seus cinco mandatos como deputado.

Alguns dos principais ministros de Temer também padeceram de falta de votos. Eliseu Padilha (Casa Civil) ficou na suplência de deputado em 2010, sua última eleição. Ex-governador do Rio, Moreira Franco (Secretaria-Geral) testou o voto popular pela última vez em 2004, na disputa à Prefeitura de Niterói. Desistiu entre o primeiro e o segundo turno.

Na ala dos bem-sucedidos, destaca-se Henrique Meirelles (Fazenda), mas com um feito de 15 anos atrás: em 2002 foi eleito deputado federal com a maior votação de Goiás.

*

Não conseguiram se eleger

Raul Jungmann (PPS), ministro da Defesa

Último cargo disputado Deputado federal por Pernambuco, em 2014

RESULTADO Obteve 0,82% dos votos válidos (36.866 votos) e não conseguiu se eleger, ficando como suplente

Moreira Franco (PMDB), ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Último cargo disputado Prefeito de Niterói, em 2004

RESULTADO Obteve 22% dos votos contra 48% do adversário do PT no primeiro turno e acabou desistindo de disputar o segundo turno

Luislinda Valois (PSDB), ministra dos Direitos Humanos

Último cargo disputado Deputada federal pela Bahia, em 2014

RESULTADO Obteve 0,14% dos votos válidos (9.557 votos) e não conseguiu se eleger, ficando como suplente

Helder Barbalho (PMDB), ministro da Integração Nacional

Último cargo disputado Governador do Pará, em 2014

RESULTADO Perdeu no segundo turno para Simão Jatene (PSDB)

Gilberto Kassab (PSD), ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações

Último cargo disputado Senador por São Paulo, em 2014

RESULTADO Obteve 5,9% dos votos válidos (1.128.582 votos), o terceiro do Estado, e não conseguiu se eleger

Eunício Oliveira (PMDB-CE), presidente do Senado

Último cargo disputado Governador do Ceará, em 2014

RESULTADO Perdeu no segundo turno para Camilo Santana (PT)

Eliseu Padilha (PMDB), ministro da Casa Civil

Último cargo disputado Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, em 2010

RESULTADO Obteve 1,45% dos votos válidos (80.185 votos) e não conseguiu se eleger, ficando como suplente

*

Só conseguiram a vaga com a divisão da chamada "sobra de voto"

Michel Temer (PMDB), presidente

Último cargo disputado Deputado federal por São Paulo, em 2006

RESULTADO Foi o último da fila de eleitos do PMDB (99.046 votos). Só conseguiu a vaga com a divisão da chamada 'sobra de voto'

Mendonça Filho (DEM), ministro da Educação

Último cargo disputado Deputado federal por Pernambuco, em 2014

RESULTADO Eleito com 1,97% (88.250 votos), mas com a divisão da chamada 'sobra de voto'

Ronaldo Nogueira (PTB), ministro do Trabalho

Último cargo disputado Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, em 2014

RESULTADO Eleito com 1,31% dos votos válidos (77.017), mas com a divisão da chamada 'sobra de voto'

*

Foram eleitos

Blairo Maggi (PR), ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Último cargo disputado Senador por Mato Grosso, em 2010

RESULTADO Eleito como o mais votado, com 37,08% dos votos válidos (1.073.039 votos)

Henrique Meirelles (PSD), ministro da Fazenda

Último cargo disputado Deputado federal por Goiás, em 2002

RESULTADO Eleito com a maior votação de Goiás, com 7% dos votos válidos (183.046 votos)

Fernando Coelho Filho (PSB), ministro de Minas e Energia

Último cargo disputado Deputado federal por Pernambuco, em 2014

RESULTADO Eleito com 2,51% dos votos válidos (102.684)

Bruno Araújo (PSDB), ministro das Cidades

Último cargo disputado Deputado federal por Pernambuco, em 2014

RESULTADO Eleito com 2,94% dos votos válidos (131.768 votos)

Antônio Imbassahy (PSDB), ministro da secretaria de governo

Último cargo disputado Deputado federal pela Bahia, em 2014

RESULTADO Eleito com 1,81% dos votos válidos (120.479 votos)

Aloysio Nunes (PSDB), ministro das Relações Exteriores

Último cargo disputado Senador por São Paulo, em 2010

RESULTADO Eleito como o mais votado, com 30,4% dos votos válidos (11.189.168 votos)

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara

Último cargo disputado Deputado federal pelo Rio, em 2014

RESULTADO Foi eleito com 53.167 votos –pior desempenho de seus cinco mandatos na Câmara e longe do recorde de 235.111 votos de 2006

Sarney Filho (PV), ministro do Meio Ambiente

Último cargo disputado Deputado federal pelo Maranhão, em 2014

RESULTADO Eleito com 2,93% dos votos válidos (91.669 votos)

Ricardo Barros (PP), ministro da Saúde

Último cargo disputado Deputado federal pelo Paraná, em 2014

RESULTADO Eleito com 2,02% dos votos válidos (114.396 votos)

Osmar Terra (PMDB), ministro do Desenvolvimento Social

Último cargo disputado Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, em 2014

RESULTADO Eleito com 2,03% dos votos válidos (120.755 votos)

Mauricio Quintella (PR), ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Último cargo disputado Deputado federal por Alagoas, em 2014

RESULTADO Eleito 5,54% dos votos válidos (76.706 votos)

Marx Beltrão (PMDB), ministro do Turismo

Último cargo disputado Deputado federal por Alagoas, em 2014

RESULTADO Eleito com a segunda maior votação do Estado, com 8,91% dos votos válidos (123.317 votos)

Leonardo Picciani (PMDB), ministro do Esporte

Último cargo disputado Deputado federal pelo Rio de Janeiro, em 2014

RESULTADO Eleito com 2,36% dos votos válidos (180.741 votos)

*

Não disputaram eleições

Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Grace Maria Mendonça, advocacia-geral da União

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central do Brasil

Marcos Pereira (PRB), ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Sergio Etchegoyen, gabinete de Segurança Institucional

Sérgio Sá Leitão, ministro da Cultura

Torquato Jardim, ministro da Justiça

O item "último cargo disputado" refere-se sempre a uma disputa para titular do mandato