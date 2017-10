Jornal espanhol corrige declaração de Lula com crítica a Dilma

Publicidade

Após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar em sua conta numa rede social que a Folha e o UOL divulgaram uma declaração que ele não teria dado durante entrevista ao "El Mundo", o jornal espanhol alterou uma frase do petista.

Na entrevista publicada no site do "El Mundo" neste domingo (22), Lula dizia que a ex-presidente Dilma Rousseff "traiu seu eleitorado" ao promover o ajuste fiscal porque, nas eleições de 2014, tinha prometido manter as despesas.

Segundo o "El Mundo", Lula dissera: "O segundo erro veio quando a presidente anunciou o ajuste fiscal e traiu o eleitorado que a havia eleito em 2014, ao qual havíamos prometido que manteríamos os gastos".

A declaração acima foi reproduzida pela Folha.

À tarde, o "El Mundo" alterou a frase do ex-presidente em seu site.

Reprodução Reprodução do site do jornal "El Mundo" com a correção em trecho da entrevista de Lula

Na nova versão da entrevista aparece a seguinte formulação: "O segundo erro veio quando a presidente anunciou o ajuste fiscal, e o eleitorado que a havia eleito em 2014, ao qual havíamos prometido que manteríamos os gastos, se sentiu traído."

Procurada pela Folha, a jornalista Agnese Marra, que entrevistou Lula para o periódico espanhol, esclareceu "que houve um erro na edição e o jornal `El Mundo' já fez a correção".