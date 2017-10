Governo Temer tem 'desconexão plena' com as ruas, diz ACM Neto

Publicidade

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) afirmou nesta quinta-feira (27) que o governo do presidente Michel Temer tem uma "desconexão plena" com a sociedade e terá dificuldade em aprovar no Congresso Nacional projetos como a reforma de Previdência.

A declaração foi dada em entrevista à rádio Metrópole, de Salvador, dois dias depois de oito deputados aliados do prefeito votarem contra o prosseguimento da denúncia contra Temer em votação na Câmara Federal.

Depois de destacar a condução da economia como um aspecto positivo do governo Temer, ACM Neto afirmou que o governo é descolado do dia a dia das pessoas.

"É [um governo] completamente descolado do dia a dia das pessoas, da realidade do Brasil. Eu sinto uma desconexão plena entre o Brasil real, das ruas, e o que se decide em Brasília, muitas vezes pelo Poder Executivo", afirmou.

O prefeito ainda afirmou que o governo não possui base parlamentar suficiente para aprovar a reforma da Previdência, mesmo "uma reforma mais enxuta e simplificada". E terá ainda mais dificuldades em aprovar propostas impopulares por causa da proximidade das eleições.

Ao mesmo tempo em que destacou a "base fragilizada" do presidente Temer, ACM Neto destacou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), como a pessoa "que vem dando sustentação à estabilidade política do Brasil".

E destacou a proposta de Maia "de construir e liderar" uma agenda no Congresso com "temas da sociedade", independentemente do Poder Executivo.

"Quando houver concordância com o governo, ok, quando não houver concordância, vai ser o tema do Congresso e da sociedade", disse Neto, destacando que conversa "quase diariamente" com o presidente da Câmara.

Sobre as eleições de 2018, o prefeito defendeu a candidatura ao Planalto de "alguém que tenha conexão com as ruas" e "conheça a realidade" do país.

"Pode até ser alguém que não esteja na política, mas tem que conhecer a realidade do Brasil", afirmou.