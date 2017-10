Após ver fotos, Vampeta diz reconhecer delator e confirma venda de imóvel

Publicidade

Cinco horas depois de negar, o ex-jogador Vampeta voltou atrás e confirmou ter vendido um flat para o operador e delator Lucio Funaro.

Por volta das 21h40 desta terça-feira (31), o ex-volante da seleção brasileira ligou para a reportagem e disse ter reconhecido Funaro em fotos que viu durante a tarde na internet.

"Lembrei dele direitinho. Vou ter que dizer que ele não mentiu. Porque era ele mesmo. Ele estava de terno, sentado no lugar que fechamos o negócio. Mas só ele vi rapidamente na hora de assinar a papelada."

Em depoimento nesta manhã o delator afirmou que comprou, para uma das filhas do ex-deputado Eduardo Cunha, um apartamento daquele "ex-jogador que deu cambalhotas no Palácio do Planalto".

Mais cedo, Vampeta disse, primeiro, que "era uma mentira do caramba" e, depois, que "poderia ser verdade, mas por meio de um intermediário", porque não conhecia nem Cunha nem Funaro.

Perguntado sobre se havia se arrependido do negócio, afirmou que queria ter "um milhão de flats para vender todos" ao operador.

Sobre o destinatário final ter sido o ex-deputado, Vampeta também afirmou que não se importa: "Se soubesse na época, teria vendido até minha irmã para ver se chegava em R$ 51 milhões", em referência ao dinheiro encontrado no apartamento vinculado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima.

O ex-jogador disse ter recebido "tudo direitinho" em transferências feitas no Brasil. "Nunca tive conta no exterior."

PIADAS

Durante todos os telefonemas, Vampeta fez piadas com o caso.

"Queria ser amigo desses caras, pra eles colocarem R$ 51 milhões na minha conta."

O ex-jogador brincou ainda sobre a ausência de explicações sobre a origem do dinheiro atribuído a Geddel.

"Se fosse comigo, diria que era bicho pelas tantas vitórias em cima do Palmeiras e do São Paulo", disse, dando risadas.

No jargão futebolístico, bicho é o valor em dinheiro que os cartolas pagam aos jogadores e comissão técnica por resultados em campo.

Além de ter conquistado o pentacampeonato com a seleção, na Copa de 2002, Vampeta fez sua carreira jogando pelo Corinthians, time em atuou no auge da carreira, conquistando o Mundial de Clubes de 2000 e os Brasileiros de 1998 e 1999.

Até hoje, o ex-ministro Geddel não explicou a origem dos R$ 51 milhões. Ele está preso na Papuda, em Brasília.