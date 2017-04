Querem saber da vida alheia pois são mal resolvidos, diz Miguel Falabella

Entrevistado do "Pensando Alto" desta quinzena, o ator, diretor e roteirista Miguel Falabella, 60, fala sobre Deus, envelhecimento e prisão perpétua.

"Num país como este deveria ser prisão perpétua para os dois", diz sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, morta aos 22 anos, em 1992.

Falabella está em cartaz com a peça "God" no Teatro Procópio Ferreira (r. Augusta, 2.823, Cerqueira César, tel. 3083-4475), com ingressos de R$ 90 a R$ 150 (ingressorapido.com.br).

O programa da TV Folha, produzido pelo repórter-fotográfico Marcus Leoni, tem como proposta ouvir o que artistas e formadores de opinião têm a dizer sobre questões do cotidiano.