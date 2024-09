É falso que governo federal tenha comprado drones para provocar incêndios no país

São Paulo

É falso que o governo federal tenha comprado drones para causar os incêndios que vêm sendo registrados pelo país. Embora o vídeo, checado pelo Comprova seja real, as afirmações feitas em uma versão alterada do material, na qual um homem faz comentários em espanhol, não são verdadeiras.

No vídeo, o homem, que se diz dominicano, afirma que os drones exibidos são "usados especificamente para iniciar incêndios", e afirma que os "globalistas" seriam os responsáveis por iniciá-los na Amazônia e em outros locais. "Globalismo", e sua variação "globalistas", são termos relacionados a uma teoria da conspiração segundo a qual existiria um movimento para que seja implantado um governo global e totalitário no mundo. Os bilionários Bill Gates e George Soros costumam ser citados como patrocinadores desse plano.

Incêndios florestais de grandes dimensões atingem a floresta amazônica na Terra Indígena Kayapó, no Pará - Marizilda Cruppe - 12.set.24/Greenpeace Brasil/Divulgação

O equipamento exibido no vídeo é, na verdade, o drone Ignis, da empresa Drone Amplified. O vídeo original foi localizado no perfil da empresa no YouTube por meio de uma busca reversa de imagens. O drone é utilizado em ações de queima controlada. Embora o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) reforce a preferência por alternativas ao uso do fogo, a prática é autorizada pelo Código Florestal Brasileiro e utilizada para prevenir incêndios florestais, ao queimar uma área previamente definida a fim de impedir a propagação das chamas no caso de grandes incêndios

O professor do curso de engenharia florestal da Universidade Federal do Paraná e especialista em prevenção e combate a incêndios, Alexandre França Tetto, explica que o drone ajuda os brigadistas na prevenção dos incêndios florestais.

"O drone auxilia na realização de queima em condições controladas, com baixa intensidade do fogo e baixa altura da chama", explica o professor. "Assim, é possível reduzir em 70, 80% o material combustível, que pode ser uma vegetação seca, por exemplo, para que um incêndio, caso ocorra, seja fácil de ser controlado."

A reportagem checou o Portal da Transparência e não localizou informações de compra ou venda do equipamento pelo governo federal.

Foram procuradas a Drone Amplified e a Secom (Secretaria de Comunicação) do governo federal para saber se o Ignis foi adquirido pelo Brasil em algum momento, mas ambas negaram. A empresa, sediada nos Estados Unidos, acrescentou que "não foram informados de nenhuma venda ou uso de seus produtos por instituições governamentais brasileiras".

Em nota, a Secom afirmou que o post é falso, e destacou: "O governo federal não comprou drone que provoca queimadas, assim como os incêndios não foram causados por ação de agentes públicos federais. A teoria de que drones são usados por uma elite globalista para mentir sobre o aquecimento global também é infundada e baseia-se em desinformação".

A reportagem também contatou a Polícia Federal, que informou que o permanganato de potássio —substância contida nas esferas ejetadas pelo drone— é controlado pela corporação, dado seu potencial uso na fabricação de drogas.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

POR QUE INVESTIGAMOS

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99581-6340 ou pelo email folha.informacoes@grupofolha.com.br.

Leia a verificação completa no site do Comprova.