Estiagem e queimadas elevam buscas por qualidade do ar no Brasil

São Paulo

Períodos de estiagem, clima seco e queimadas contribuíram para o aumento do interesse dos brasileiros pelo Índice de Qualidade do Ar. O termo atingiu o pico de buscas neste mês no Google Trends, em um período que abrange desde 2004, início da série histórica da plataforma.

O mesmo efeito ocorreu com "umidificador", aparelho recomendado para melhorar a qualidade do ar, e "tempo seco", cujas buscas atingiram o maior nível desde 2021. Ambos estiveram em alta no Trends em setembro.

Céu no centro de São Paulo em 9 de setembro, quando a região metropolitana iniciou a manhã com a qualidade do ar entre ruim e muito ruim, em meio a calor, tempo seco e fumaça de incêndios - Danilo Verpa - 9.set.2024/Folhapress

Acre, Rondônia e São Paulo estão entre os estados que mais se interessam pelo índice e também são os que mais apresentaram condições atmosféricas ruins ao longo do mês.

A capital paulista, por exemplo, chegou a ter a pior qualidade de ar entre as grandes cidades do mundo por cinco dias consecutivos. A capital de Rondônia, Porto Velho, tem enfrentado diariamente fumaça e dificuldade para respirar, registrando por vezes a qualidade de ar mais insalubre do país.

Dentre as perguntas que mais cresceram relacionadas ao índice, estão questões sobre o significado e o ranking do AQI, sigla em inglês para Índice de Qualidade do Ar, que é uma metodologia desenvolvida em 1976 nos Estados Unidos e serve de referência na comparação das condições atmosféricas ao redor do globo.

O Brasil, por exemplo, não possui um órgão responsável por monitorar a qualidade do ar.

De acordo com o Google Trends, as buscas por "queimadas no Brasil" também atingiram o maior nível em cinco anos nos EUA no final de agosto, período em que os registros de focos de incêndio aumentaram em diferentes regiões do país.

Por lá, o interesse por temas relacionados à qualidade do ar, como poluição, asma e desmatamento, também esteve em alta no Trends. A Califórnia foi o estado com maior tendência de buscas por "seguro residencial", devido ao incêndio no sul do estado, que se intensificou e colocou a região em estado de emergência.