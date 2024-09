Folha estreia série de reportagens sobre desigualdades agravadas pela crise climática

São Paulo

As mudanças climáticas afetam o planeta como um todo, mas o peso das suas consequências é maior nos setores mais vulneráveis da sociedade. Essas discrepâncias são o foco da série de reportagens Excluídos do Clima, que a Folha estreia nesta terça-feira (24).

O projeto, em parceria com a Fundação Ford, mostrará os problemas que brasileiros de diferentes regiões e biomas já enfrentam, ou ainda vão encarar, em razão da maior frequência e intensidade de eventos extremos como ondas de calor, chuvas e secas, à medida que o planeta aquece.

Moradias de Paraisópolis e, ao fundo, prédios do Morumbi, bairros vizinhos da zona sul de São Paulo que são exemplo de desigualdade socioeconômica e climática - Bruno Santos - 23.abr.2024/Folhapress

"É essencial incluir no debate sobre as mudanças climáticas aqueles que mais sofrem com seus impactos, nas áreas rurais e urbanas. No Brasil, os efeitos desiguais de eventos extremos se tornaram evidentes e impactam de maneira desigual diferentes populações, como as tragédias recentes das enchentes e dos incêndios florestais demonstram", diz Atila Roque, diretor da Fundação Ford no Brasil.

"As populações negras e indígenas, em particular mulheres, crianças e idosos, são os que mais sofrem com os impactos da emergência climática que experimentamos", completa o historiador e cientista político.

Para Roque, políticas públicas para corrigir esses problemas são essenciais, "feitas a partir da redução das desigualdades, da miséria e do combate ao racismo ambiental".

"Não é aceitável que parcelas tão significativas da população brasileira sigam sendo tratadas como verdadeiros excluídos do clima", diz o diretor da organização filantrópica.

De acordo com Roque, a Fundação Ford se orgulha da parceria com a Folha por trazer essas vozes e perspectivas para o foco dos debates que antecedem a COP30, conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas) que será realizada em Belém, no Pará, em 2025.

As reportagens serão publicadas semanalmente, ao longo de um ano.

A crise do clima é um tema central da cobertura da Folha, lembra Roberto de Oliveira, editor de Projetos Especiais & Parcerias. "O projeto Excluídos do Clima irá se debruçar sobre os impactos em torno dos biomas brasileiros e mostrar como eles já afetam, sobretudo, a parcela mais vulnerável da população, seguindo os preceitos que norteiam o seu jornalismo: crítico, plural e apartidário."