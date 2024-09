Incêndios na amazônia e no pantanal disparam emissões de carbono do Brasil

Madri

Os incêndios no pantanal e na amazônia —os piores em quase duas décadas— fizeram disparar as emissões de carbono do Brasil, indica o observatório Copernicus, da União Europeia.

As emissões relacionadas às queimadas em 2024, mesmo com dados apenas até 19 de setembro, já chegaram a 183 megatoneladas de carbono, ultrapassando a média anual da série histórica, que é de cerca de 161,6 megatoneladas. Em 2023 inteiro, os incêndios florestais no país emitiram aproximadamente 152,8 megatoneladas de carbono.

Planeta em Transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

De acordo com os pesquisadores europeus, o resultado de 2024 se encaminha, assim, para um patamar "semelhante ao ano recorde de emissões de 2007", quando foram registradas 362 megatoneladas de carbono.

Incêndio na Estação Ecológica Soldado da Borracha, em Cujubim (RO), na amazônia - Lalo de Almeida - 4.set.2024/Folhapress

As emissões relacionadas a fogo no mês de setembro, que ainda não terminou, já somam 65 megatoneladas, o equivalente a mais de 35% do total já emitido neste ano.

O resultado do mês foi puxado sobretudo pela situação no Amazonas e em Mato Grosso do Sul, onde o total anual estimado para as emissões de carbono já é o mais alto dos 22 anos de monitoramento, com, respectivamente, cerca de 28 megatoneladas e 15 megatoneladas.

Os pesquisadores do Copernicus classificam a ocorrência desses incêndios como "fora do comum", mesmo considerando que há geralmente um temporada de fogo na América do Sul de julho a setembro.

O monitoramento do observatório europeu indica que, de junho a agosto deste ano, grande parte do norte e do centro do Brasil, incluindo a amazônia e o pantanal, registrou temperaturas significativamente acima da média documentada de 1991 a 2020, com anomalias que chegam a mais 3°C.

Em paralelo, vários pontos do Brasil, além das regiões andinas, tiveram redução da umidade do solo.

"As temperaturas extremamente altas que a América do Sul tem experimentado nos últimos meses, a seca de longo prazo indicada pela baixa umidade do solo e outros fatores climatológicos provavelmente contribuíram para o aumento significativo da escala das emissões de incêndios, da fumaça e dos impactos na qualidade do ar", destaca a nota divulgada pelo Serviço de Monitoramento da Atmosfera (CAMS, na sigla em inglês), do Copernicus, na noite deste domingo (22).

Cientista sênior na instituição, Mark Parrington destaca a dimensão das queimadas no continente, bem como seus impactos negativos na qualidade do ar, afetando também outras regiões.

"Em 2024, a atividade de incêndios florestais na América do Sul esteve marcadamente acima da média, especialmente na região amazônica e nas áreas úmidas do pantanal. O transporte de fumaça teve impacto muito além da proximidade de onde os incêndios ocorreram, alcançando até o Atlântico", afirma.

"A escala do transporte de fumaça e dos impactos na qualidade do ar é um indicativo da magnitude e intensidade dos incêndios. É imperativo continuar monitorando esses incêndios e suas emissões para acompanhar seus impactos na qualidade do ar e na atmosfera."

A pluma de fumaça, que se espalha com o vento, degradou a qualidade do ar em boa parte do Brasil, inclusive em áreas que não foram diretamente atingidas pelas chamas.

A disparada das emissões relacionados às queimadas no Brasil também aparece em outros levantamentos.

Uma estimativa feita pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), que integra o Seeg (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa), indica que os incêndios na amazônia emitiram, de junho a agosto, 31,5 megatoneladas de CO 2 equivalente (unidade usada para somar os diferentes gases-estufa).

Esse número representa quase o total de emissões anuais da Noruega, cerca de 32,5 megatoneladas.

Os dados indicam ainda um aumento de 60% nas emissões para o período.

O estudo do Ipam ressalta que, devido à decomposição da vegetação atingida, as emissões continuam mesmo após a extinção das chamas. O levantamento estima que de 2 megatoneladas a 4 megatoneladas de CO 2 equivalente poderão ser emitidas por conta disso nos próximos 5 a 10 anos.

"Um importante impacto dos incêndios florestais nas emissões não ocorre no momento em que a floresta está queimando, mas depois, quando principalmente as grandes árvores morrem e continuam a emitir CO 2 por muitos anos, o que é chamado de emissão tardia", disse Ane Alencar, diretora de ciência do Ipam.

"O pior é que uma floresta degradada pelo fogo se torna mais suscetível a outros incêndios, perpetuando um ciclo de degradação e emissões."