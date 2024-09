Petrobras está muito otimista com licença para explorar Foz do Amazonas, diz diretora

Rio de Janeiro

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos, afirmou nesta segunda-feira (23) estar otimista com a obtenção de licença ambiental para a exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas, na costa do Amapá, projeto alvo de embate entre as áreas energética e ambiental do governo.

Segundo ela, a Petrobras já tomou todas as providências exigidas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) e agora espera uma resposta oficial. "Estamos muito otimistas de que vamos conseguir essas licenças", afirmou ela, em evento do setor no Rio de Janeiro.

Parque Nacional do Cabo Orange, no Amapá, estado considerado estratégico para ampliar as reservas brasileiras de petróleo - Lalo de Almeida/Folhapress

Ela explicou que o último pedido do Ibama referia-se à instalação de um centro de resgate de animais em Oiapoque, mais perto do que a proposta anterior, que previa a instalação em Belém. A recomendação está sendo acatada, disse a executiva.

A Petrobras esperava obter a licença até outubro, para aproveitar uma janela de operações da sonda de perfuração contratada para esse poço, que está sendo usada em outro projeto. A diretora da Petrobras não quis, porém, estipular novo prazo.

Disse apenas que a sonda ainda precisaria passar por limpeza de casco, para retirada de coral sol, antes de partir para a costa do Amapá, depois que a licença for emitida. Mas, se houver demora, será deslocada para outro projeto.

Questionada por ambientalistas, a liberação da atividade petrolífera na chamada margem equatorial é uma bandeira da área energética do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta segunda, foi defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pela presidente da estatal, Magda Chambriard.

Eles participam da maior feira do setor de petróleo do país, a ROG.e, aberta nesta segunda, que se tornou um palco de defesa da abertura de novas fronteiras exploratórias no país.

Em sua palestra, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras defendeu que a empresa já perfurou 16 poços na bacia da Foz do Amazonas sem incidentes ambientais. Disse ainda que o bloco 59, o alvo da empresa neste momento, fica a quase 200 quilômetros da costa.

"Aquela região tem uma corrente [marítima] especial. Diferentemente da costa leste [brasileira], não vai para a costa. Isso garante ainda mais confiança de que o meio ambiente não será atacado", argumentou a executiva.

Ela repetiu que, sem a descoberta de novas reservas, o Brasil pode voltar a ser importador de petróleo em 2031. "Para o Brasil, é crucial que tenhamos novas descobertas."

Segundo a executiva, na falta de licença para abrir fronteiras no Brasil, a Petrobras pode direcionar parte de seu orçamento exploratório para projetos no exterior, principalmente na costa oeste africana.