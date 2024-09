Rio Pinheiros ganha 'lixômetro' em margem

São Paulo

O governo de São Paulo vai inaugurar nesta segunda-feira (23) um "lixômetro" nas margens do rio Pinheiros, painel que vai mostrar a quantidade de resíduos retirada curso d'água.

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), o medidor tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de não jogar lixo nas ruas ou diretamente no rio, ao mostrar o alto volume de resíduos retirado do canal e o dinheiro público gasto para realizar essa limpeza do lixo superficial.

Painel e esculturas montadas no Rio Pinheiros em ação para conscientizar sobre a despoluição do local - Divulgação/Semil

Os dados serão atualizados semanalmente. Além do painel, serão expostos os materiais mais comuns removidos das águas do rio. Duas esculturas, de um peixe e de uma capivara, guardarão esses resíduos.

As estruturas ficam próximas à chamada Casa Conectada, sede do parque Bruno Covas.





De acordo com a gestão estadual, de janeiro a agosto deste ano, foram retiradas mais de 21 mil toneladas de lixo do rio Pinheiros.

O rio, hoje menos sujo do que em décadas anteriores, passou por projetos mais intensivos de limpeza de 2019 a 2022 e serviu de exemplo ações no rio Tietê, outro desafio de despoluição de águas urbanas no estado de São Paulo.

No início de setembro, a falta de chuvas e a concentração de poluentes mudou a cor do rio Pinheiros, que ficou com uma forte tonalidade verde.

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a falta de chuvas leva a uma redução significativa do volume de água que chega ao Pinheiros.

Como há pouca água no rio, a concentração de nutrientes aumenta, criando um ambiente propício para a proliferação de algas em quantidade suficiente para mudar a coloração.