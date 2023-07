1923: Fracassa a tentativa de paz no RS feita por deputado federal

São Paulo

O deputado federal Nabuco de Gouveia regressou do Rio Grande do Sul completamente desiludido a respeito da sua missão de paz, conforme as informações nos círculos políticos do Rio de Janeiro.

Ele tinha viajado ao território gaúcho para tentar encontrar um acordo para terminar o conflito armado travado entre um movimento revolucionário e as tropas que apoiam o governo estadual.

Segundo os relatos, os revoltosos estão se recusando a fazer qualquer pacto que não tenha por base a renúncia do governador Borges de Medeiros. No entanto, o chefe da administração estadual permanece firme no propósito de não largar o cargo.