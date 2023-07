1923: Lei não resolve, e situação de rua na Vila Mariana é precária

São Paulo

Depois de uma grande campanha popular cobrando do poder municipal de São Paulo o calçamento da rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, uma lei chegou a ser criada, em junho de 1922. Ela mandava fazer as obras necessárias naquela via e estabelecia o valor a ser gasto. No entanto, como a verba foi insuficiente, essa legislação não foi cumprida.

No trecho que antigamente se chamava avenida da Saúde, a rua Domingos de Morais mede 38,5 metros de largura e 1,2 quilômetro de comprimento. Onde ela termina começa uma região imensa e muito povoada.

A situação no local é agora mais precária do que quando a lei foi aprovada.