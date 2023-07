1923: Prefeito de SP aprova compra de área para alargar a rua Mauá

São Paulo

Para o alargamento da rua Mauá, na região central de São Paulo, o prefeito Firmiano Pinto aprovou por um ato nesta segunda-feira (16) o acordo feito pela Municipalidade para aquisição de uma área de cerca de 500 metros quadrados.

Esse terreno possui frente também para a rua Brigadeiro Tobias.

Já com objetivo de retificar o alinhamento da alameda Franca, no Jardim Paulista, um prédio e um terreno foram declarados de utilidade pública a fim de serem desapropriados.

Sobre a regularização do leito da rua dos Patriotas, no Ipiranga, foram abertas as propostas, da concorrência pública, para o serviço de movimento de terras no local.