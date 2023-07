1923: Voto secreto na Argentina é tema de palestra em São Paulo

São Paulo

O festejado escritor Julio Navarro Manzó realizará na quinta-feira (2) no Clube Comercial, em São Paulo, uma palestra sobre a reforma eleitoral e o voto secreto na Argentina, movimento no qual tomou parte.

Manzó, inclusive, atuou como secretário do então ministro do Interior da Argentina, Indalecio Gómez, no governo do presidente Roque Sáenz Peña.

A reforma eleitoral foi sancionada em fevereiro de 1912 e ficou conhecida como Lei Sáenz Peña.

O escritor já estava em São Paulo quando recebeu o convite da Liga Nacionalista, que defende a implementação do voto secreto no Brasil, para falar sobre o assunto. A entrada para a palestra é franca.