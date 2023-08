1923: Após reunião, Doca de Santos dá abono aos trabalhadores

São Paulo

O diretor-geral da Companhia Docas de Santos, Guilherme Guinle, recebeu uma comissão de trabalhadores que lhe expôs várias dificuldades financeiras.

O grupo salientou o aumento dos preços dos gêneros de primeira necessidade e do valor do aluguel de casas. Referente à Doca, a comissão apontou que as tarefas lá feitas exigem a compra de muitas mudas de roupa. Foi destacado que os operários ganham por hora, mas nem sempre há serviço para todos. Como precisam ficar à espera do chamado da chefia, não podem procurar ganhos fora da companhia.

Guinle resolveu, então, que os trabalhadores sejam abonados em 20% sobre o valor que recebem.