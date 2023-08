1923: Deputado Getúlio Vargas culpa oposição gaúcha por conflito

São Paulo

O deputado federal Getúlio Vargas ocupou a tribuna da Câmara, na sessão desta terça-feira (28), para tratar da situação do Rio Grande Sul. No território gaúcho há um conflito entre apoiadores da administração estadual e integrantes do movimento revolucionário. Os rebeldes exigem a queda do governador Borges de Medeiros.

Vargas rebateu algumas informações, enunciou fatos e apontou que a culpa do que ora sucede no estado cabe exclusivamente aos oposicionistas, que provocaram a insurreição.

Durante o discurso, travaram-se intensos debates entre o orador e os deputados Domingos Mascarenhas, Antunes Maciel e Souza Filho.